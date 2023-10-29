В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 29 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Сейчас «Нефтехимик», бесспорно, проводит лучший отрезок сезона, благодаря которому команду стали воспринимать в качестве одного из претендентов на попадание в кубковую восьмерку, а не как безвольного аутсайдера.

В 22 матчах нижнекамцы набрали 23 очка, с которыми поднялись на девятое место на Востоке. На один-два балла они опережают ближайших преследователей снизу, а от восьмой позиции их отделяют 2 очка при равенстве проведенных встреч с «Сибирью».

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Главной проблемой «Нефтехимика», несмотря на его текущие свершения, остается игра в обороне: в 22 встречах команда Олега Леонтьева пропустила 73 шайбы, что является вторым с конца показателем в конференции.

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В период с 14 по 23 октября «Нефтехимик» добился пяти подряд побед, в списке которых были матчи с фантастической «Ладой» (4:0) и мотивированным СКА (2:0). Но в последней встрече серии нижнекамцев пришел конец. На своем катке команда Олега Леонтьева уступила «Куньлуню» (3:4 Б).

«Ак Барс»

Казанцы находятся на пути к долгожданному лидерству в Восточной конференции, хотя выдавать продолжительные бесперебойные отрезки не всегда спешат. Вплотную подобраться к вершине «Ак Барсу» помогла сама «Магнитка».

По итогам 22 матчей команда Зинэтулы Билялетдинова сумела закрепиться на втором месте в Восточной конференции с 32 очками. Такое же количество баллов набрал первый «Металлург» Мг, который провел на три игры больше.

«Ак Барс» остается одним из самых результативных клубов конференции (71 заброшенная шайба), уступая по этому показателю только своему главному конкуренту в борьбе за первое место. Но моментами атака казанцев подводит, а иногда ей банально не удается компенсировать огрехи в обороне.

Одну из самых ярких встреч последних дней «Ак Барс» провел дома, где уничтожил ЦСКА (4:1). Спустя пару дней он выдал скромный в плане событийности, но успешный матч с «Авангардом» (2:1 ОТ). А в последней игре — на льду «Лады» — команда Зинэтулы Билялетдинова была разгромлена и упустила шанс подвинуть «Металлург» Мг (3:6).

Коэффициенты

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.30, а на победу «Ак Барса» — 1.90.

Прогноз

«Нефтехимик», кажется, вошел в свои лучшие кондиции, и, несмотря на недавнее поражение, на дистанции теперь выглядит уверенно . «Ак Барс» также идет по регулярке почти безошибочно, но иногда терпит неудачи в непредсказуемые моменты.

При всех своих сильных сторонах «Ак Барс» не может считаться стабильной командой, поэтому у «Нефтехимика» на домашнем катке появляются реальные шансы на очередную сенсацию.

Ставка

Минимум 3 шайбы забрасывала команда Олега Леонтьева в четырех встречах из шести последних. Безусловно, «Ак Барс» — это другой уровень, но сейчас нижнекамцы вправе замахнуться на такую же результативность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2 за 1.90.

А если команда-аутсайдер настроится на предстоящий матч так, как смогла на шесть предыдущих, то сумеет зацепиться минимум за один балл. Наш альтернативный прогноз — «Нефтехимик» не проиграет за 1.90.