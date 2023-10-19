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    После провального уральского дерби «Автомобилист» сыграет иначе

    «Автомобилист» — «Амур». Ставка и прогноз (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Амур»
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    Сергей Широков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Автомобилист»

    У «Автомобилиста» образовалась одна проблема, которую в краткосрочной перспективе ему не удалось решить: команде трудно справляться с равными или превосходящими ее соперниками. При этом в статусе фаворитов екатеринбуржцы по-прежнему хороши.

    В 20 матчах «Автомобилист» заработал 26 очков, с которыми все еще уверенно удерживает третью позицию в Восточной конференции. На 4 балла он обходит «Салават Юлаев», «Ладу» и «Авангард», но при этом на 5 очков отстает от первого «Металлурга» Мг.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Амур

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    За этот период екатеринбуржцы отметились 46 заброшенными шайбами. В списке бомбардиров клуба лидирует Брукс Мэйсек, от которого и ждали подобного (9+5). Стефан Да Коста, являющийся вторым, умело примеряет роль ассистента (3+9).

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    В 20 встречах «Автомобилист» пропустил 37 шайб. На данном этапе регулярки это второй показатель надежности на Востоке. В двух последних матчах из трех команда Николая Заварухина добилась побед, а в игре вторника она была разгромлена «Металлургом» Мг в принципиальном противостоянии (0:4).

    «Амур»

    Хабаровский клуб вошел в короткую, но трудную гостевую серию, которую, вопреки ожиданиям, начал неплохо, с победы. А на данном этапе регулярки каждый балл в пользу «Амура» может повлиять на распределение позиций в нижней части кубковой восьмерки.

    После 18 игр в активе «Амура» 19 очков, с которыми удалось подняться на восьмое место в Восточной конференции. Теперь он опережает девятую «Сибирь» на 2 балла и при равенстве проведенных встреч.

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    • В 18 матчах команда Андрея Мартемьянова забросила 39 шайб. Увы, но атака хабаровского клуба входит в четверку самых скромных в конференции. И это при тех трансферах, которые были сделаны в межсезонье.

    Пока лучшим в составе «Амура» является Дмитрий Шевченко (7+3), а Александр Хохлачев идет вторым (4+6). Недавно хабаровчане завершили цикл домашних матчей — 2 победы, 2 поражения — после которого приехали в Челябинск и одержали верх над «Трактором» (3:2).

    Коэффициенты

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.15, а на победу «Амура» — 4.11.

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    Прогноз

    «Автомобилист» в его текущей форме становится беспомощным на фоне топ-соперников, которые находятся на пике, в то время как в играх с более приземленными командами он действует крайне успешно, особенно если речь идет о встречах на его территории.

    В четверг «Автомобилист» ждет матч именно такой категории. Ведь «Амур», пусть и победил на днях «Трактор», вряд ли осилит интенсивную игру, в которой свои условия будет диктовать не он.

    Ставка

    Учитывая, что команда Заварухина по-прежнему ведет борьбу за самые высокие позиции на Востоке и остается одной из первых по игре в обороне, ей удастся разобрать соперника, испытывающего целый ряд проблем. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 2.05.

    В пяти очных встречах из шести последних на «Уральце» хозяева обыгрывали «Амур» с разницей в 2+ шайбы. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.99.

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    «Автомобилист» — «Амур»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на хоккей. После провального уральского дерби «Автомобилист» сыграет иначе
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