В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

На данном этапе регулярного чемпионата «Автомобилист» добивается нужных результатов в матчах с соперниками попроще, в основном из нижней части таблиц двух конференций, в то время как с более сильными командами порой возникают сложности.

В 19 матчах команда Николая Заварухина набрала 26 очков и заняла третье место в Восточной конференции. Всего три балла отделяют «Автомобилист» от первого «Металлурга» Мг с учетом того, что екатеринбуржцы имеют игру в запасе.

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За этот период «Автомобилист» забросил 46 шайб при 33 пропущенных. Лидером атаки является Брукс Мэйсек (9+5). Также важно подчеркнуть, что оборона команды демонстрирует лучший показатель надежности и на Востоке, и во всем чемпионате.

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К встрече с «Металлургом» Мг «Автомобилист» подходит с 2-матчевой победной серией. На «Уралец-Арене» команда Заварухина одержала верх над «Трактором» (2:1) и вырвала два очка из рук «Витязя», вернувшись в игру после 0:2 (2:3 ОТ).

«Металлург» Мг

После кратковременного помутнения, ставшего причиной двух подряд разгромных поражений, магнитогорцы вернулись к результатам, которые привыкли видеть, благодаря чему их турнирное положение вновь улучшилось, пусть и временно.

В 20 играх «Металлург» Мг заработал 29 очков и вернулся на первую строчку в Восточной конференции. На 2 балла он опережает второй «Ак Барс», который провел 18 матчей. Дистанция между будущим соперником — 3 очка.

В 18 встречах команда Андрея Разина забросила 63 шайбы. По игре в нападении она остается лидером Востока, в ее лучшим бомбардиром является Денис Зернов (6+6). Пропустили магнитогорцы 54 шайбы. Это третья с конца статистика по игре в обороне в конференции.

Вернуться к набору очков, забыв о двух разгромных поражениях, «Металлургу» Мг удалось 13 октября на льду «Сибири» (2:4). А в последней встрече команда Разина вырвала победу у «Барыса» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.60.

Прогноз

В последних матчах «Автомобилист» демонстрирует неплохие результаты, добиваясь побед при достаточно скромном количестве заброшенных шайб . Однако соперниками екатеринбуржцев в последних матчах были более сдержанные команды, чем «Металлург» Мг, который, кажется, после серии неудач вернулся в строй и готов продолжить ожесточенную борьбу за лидерство на Востоке.

Ставка

«Автомобилист» сделает все, чтобы заброшенных шайб во встрече было как можно меньше, но «Магнитке» вполне по силам добиться победы в очередном уральском дерби. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.42.

Если план Андрея Разина на игру сработает, то первой команде конференции не составит труда завоевать два очка в Екатеринбурге. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит в матче за 1.98.