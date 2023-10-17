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    «Магнитка» возьмет два очка на территории «Автомобилиста»

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.42) на хоккейный матч КХЛ 17 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    Егор Яковлев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    «Автомобилист»

    На данном этапе регулярного чемпионата «Автомобилист» добивается нужных результатов в матчах с соперниками попроще, в основном из нижней части таблиц двух конференций, в то время как с более сильными командами порой возникают сложности.

    В 19 матчах команда Николая Заварухина набрала 26 очков и заняла третье место в Восточной конференции. Всего три балла отделяют «Автомобилист» от первого «Металлурга» Мг с учетом того, что екатеринбуржцы имеют игру в запасе.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Металлург Мг

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  • 2.404.102.65Бонус$9500
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    За этот период «Автомобилист» забросил 46 шайб при 33 пропущенных. Лидером атаки является Брукс Мэйсек (9+5). Также важно подчеркнуть, что оборона команды демонстрирует лучший показатель надежности и на Востоке, и во всем чемпионате.

    Все прогнозы на КХЛ

    К встрече с «Металлургом» Мг «Автомобилист» подходит с 2-матчевой победной серией. На «Уралец-Арене» команда Заварухина одержала верх над «Трактором» (2:1) и вырвала два очка из рук «Витязя», вернувшись в игру после 0:2 (2:3 ОТ).

    «Металлург» Мг

    После кратковременного помутнения, ставшего причиной двух подряд разгромных поражений, магнитогорцы вернулись к результатам, которые привыкли видеть, благодаря чему их турнирное положение вновь улучшилось, пусть и временно.

    В 20 играх «Металлург» Мг заработал 29 очков и вернулся на первую строчку в Восточной конференции. На 2 балла он опережает второй «Ак Барс», который провел 18 матчей. Дистанция между будущим соперником — 3 очка.

    В 18 встречах команда Андрея Разина забросила 63 шайбы. По игре в нападении она остается лидером Востока, в ее лучшим бомбардиром является Денис Зернов (6+6). Пропустили магнитогорцы 54 шайбы. Это третья с конца статистика по игре в обороне в конференции.

    Вернуться к набору очков, забыв о двух разгромных поражениях, «Металлургу» Мг удалось 13 октября на льду «Сибири» (2:4). А в последней встрече команда Разина вырвала победу у «Барыса» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.60.

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    Прогноз

    В последних матчах «Автомобилист» демонстрирует неплохие результаты, добиваясь побед при достаточно скромном количестве заброшенных шайб. Однако соперниками екатеринбуржцев в последних матчах были более сдержанные команды, чем «Металлург» Мг, который, кажется, после серии неудач вернулся в строй и готов продолжить ожесточенную борьбу за лидерство на Востоке.

    Ставка

    «Автомобилист» сделает все, чтобы заброшенных шайб во встрече было как можно меньше, но «Магнитке» вполне по силам добиться победы в очередном уральском дерби. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.42.

    Если план Андрея Разина на игру сработает, то первой команде конференции не составит труда завоевать два очка в Екатеринбурге. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит в матче за 1.98.

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» возьмет два очка на территории «Автомобилиста»
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