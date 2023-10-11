СКА
Питерский СКА пережил огромное количество потрясений с начала регулярного сезона нынешнего года, но постепенно начинает приходить в себя.
Коллектив с берегов Невы перепробовал массу способов, чтобы хоть на немного приблизиться к своему хоккею образца годичной давности, но получилось это сделать с большим трудом.
В последних двух поединках питерские «армейцы» одержали две победы, причем в одной из игр был обыгран сам чемпион в лице ЦСКА (3:2).
В игре против «Локомотива» хозяевам будет очень хотеться победить, поскольку четыре последних поединка между этими соперниками завершались победами ярославцев.
«Локомотив»
«Локомотив» находится на отличном ходу, и даже небольшие невзгоды в виде нескольких поражений с начала сезона не отразились на стройных рядах подопечных Никитина.
Главный тренер ярославцев поставил очень умелый хоккей, который сводится к взаимозаменяемости нападающих из разных звеньев.
В последнем проведенном матче мы увидели нестандартную игру от ярославцев, которая была заточена на оборону собственных ворот. В итоге это все закончилось победой над «Торпедо» с футбольным счетом 1:0.
Игра против питерцев ожидается с большим интересом, поскольку коллектив Ротенберга постепенно выходит из кризиса и намерен доказать свое превосходство в поединке против крепкого «Локомотива».
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.82, на гостей — 2.81.
Прогноз и ставка
Прогноз: Два равных коллектива, которые продолжат выяснять отношения в овертайме.
Альтернативный прогноз: В этой встрече много голов мы вне увидим.
Ставка: Х с коэффициентом 3.82.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.19.