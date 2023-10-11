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    «Локомотив» продолжит побеждать питерцев?

    СКА — «Локомотив». Ставка (к. 3.82), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом Дворце» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Питерский СКА пережил огромное количество потрясений с начала регулярного сезона нынешнего года, но постепенно начинает приходить в себя.

    Коллектив с берегов Невы перепробовал массу способов, чтобы хоть на немного приблизиться к своему хоккею образца годичной давности, но получилось это сделать с большим трудом.

    В последних двух поединках питерские «армейцы» одержали две победы, причем в одной из игр был обыгран сам чемпион в лице ЦСКА (3:2).

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    В игре против «Локомотива» хозяевам будет очень хотеться победить, поскольку четыре последних поединка между этими соперниками завершались победами ярославцев.

    «Локомотив»

    «Локомотив» находится на отличном ходу, и даже небольшие невзгоды в виде нескольких поражений с начала сезона не отразились на стройных рядах подопечных Никитина.

    Главный тренер ярославцев поставил очень умелый хоккей, который сводится к взаимозаменяемости нападающих из разных звеньев.

    В последнем проведенном матче мы увидели нестандартную игру от ярославцев, которая была заточена на оборону собственных ворот. В итоге это все закончилось победой над «Торпедо» с футбольным счетом 1:0.

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    Игра против питерцев ожидается с большим интересом, поскольку коллектив Ротенберга постепенно выходит из кризиса и намерен доказать свое превосходство в поединке против крепкого «Локомотива».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.82, на гостей — 2.81.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Два равных коллектива, которые продолжат выяснять отношения в овертайме.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече много голов мы вне увидим.

    Ставка: Х с коэффициентом 3.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.19.

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    СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.82), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» продолжит побеждать питерцев?
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