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    ЦСКА оформит очередной разгром?

    ЦСКА — «Барыс». Ставка (к. 1.87), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 04 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Барыс»
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 04 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    ЦСКА постепенно начинает приходить в себя, поскольку за два последних поединка отправил в ворота своих соперников 16 (!) голов.

    Хоть в соперниках были такие клубы, как «Сочи» (7:1) и «Витязь» (9:1), но это никак не влияет на продемонстрированные «армейцами» голевые подвиги.

    Хоккеисты постепенно начинают просыпаться, но не без помощи главного тренера, который и ответственен за этот процесс.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против «Барысы» вполне может продолжиться голевое пиршество, поскольку силы двух клубов откровенно говоря неравнозначны.

    «Барыс»

    «Барыс» за месяц регулярного чемпионата оставил крайне посредственные впечатления о себе.

    Клуб Скабелки по делу размещается в подвале восточной конференции, поскольку в лиге на данный момент времени есть один клиенты, которого казахстанская команда может обыгрывать.

    Этой командой является нижнекамский «Нефтехимик», в ворота которого за уже две состоявшиеся встречи астанинский коллектив отправил 14 (!) шайб. Однако в матче против ЦСКА подобные статистические выкладки не помогут.

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    В игре против москвичей дружина белорусского тренера будет думать только о том, чтобы не пропустить слишком много шайб.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.00, на гостей — 5.39.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева продолжат унижать своих соперников.

    Альтернативный прогноз: ЦСКА выдаст очередное голевое пиршество.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.19.

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    ЦСКА — «Барыс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА оформит очередной разгром?
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