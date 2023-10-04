ЦСКА
ЦСКА постепенно начинает приходить в себя, поскольку за два последних поединка отправил в ворота своих соперников 16 (!) голов.
Хоть в соперниках были такие клубы, как «Сочи» (7:1) и «Витязь» (9:1), но это никак не влияет на продемонстрированные «армейцами» голевые подвиги.
Хоккеисты постепенно начинают просыпаться, но не без помощи главного тренера, который и ответственен за этот процесс.
В игре против «Барысы» вполне может продолжиться голевое пиршество, поскольку силы двух клубов откровенно говоря неравнозначны.
«Барыс»
«Барыс» за месяц регулярного чемпионата оставил крайне посредственные впечатления о себе.
Клуб Скабелки по делу размещается в подвале восточной конференции, поскольку в лиге на данный момент времени есть один клиенты, которого казахстанская команда может обыгрывать.
Этой командой является нижнекамский «Нефтехимик», в ворота которого за уже две состоявшиеся встречи астанинский коллектив отправил 14 (!) шайб. Однако в матче против ЦСКА подобные статистические выкладки не помогут.
В игре против москвичей дружина белорусского тренера будет думать только о том, чтобы не пропустить слишком много шайб.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.00, на гостей — 5.39.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева продолжат унижать своих соперников.
Альтернативный прогноз: ЦСКА выдаст очередное голевое пиршество.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.19.