В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 04 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА постепенно начинает приходить в себя, поскольку за два последних поединка отправил в ворота своих соперников 16 (!) голов.

Хоть в соперниках были такие клубы, как «Сочи» (7:1) и «Витязь» (9:1), но это никак не влияет на продемонстрированные «армейцами» голевые подвиги.

Хоккеисты постепенно начинают просыпаться, но не без помощи главного тренера, который и ответственен за этот процесс.

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В игре против «Барысы» вполне может продолжиться голевое пиршество, поскольку силы двух клубов откровенно говоря неравнозначны.

«Барыс»

«Барыс» за месяц регулярного чемпионата оставил крайне посредственные впечатления о себе.

Клуб Скабелки по делу размещается в подвале восточной конференции, поскольку в лиге на данный момент времени есть один клиенты, которого казахстанская команда может обыгрывать.

Этой командой является нижнекамский «Нефтехимик», в ворота которого за уже две состоявшиеся встречи астанинский коллектив отправил 14 (!) шайб. Однако в матче против ЦСКА подобные статистические выкладки не помогут.

В игре против москвичей дружина белорусского тренера будет думать только о том, чтобы не пропустить слишком много шайб.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.00, на гостей — 5.39.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева продолжат унижать своих соперников.

Альтернативный прогноз: ЦСКА выдаст очередное голевое пиршество.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.19.