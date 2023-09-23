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    ЦСКА возьмет реванш за недавнее поражение?

    «Локомотив» — ЦСКА. Ставка (к. 3.85), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Ярославская команда, в отличие от своего соперника по предстоящему поединку, находится на хорошем ходу и проиграла лишь две встречи за восемь сыгранных поединков.

    «Локомотив» играет проще, но надежнее. Никитин проявляет гибкость, хотя по прошлому сезону такое представить было практически невозможно.

    В последнем своем матче ярославцы обыграли минское «Динамо» (4:1) на его территории, что говорить о уверенности доказывать свое превосходство даже на чужом льду.

    Все прогнозы на КХЛ

    Именно в Москве и была добыта победа над ЦСКА (2:1). В предстоящем поединке против «армейцев» хозяевам вполне по силам повторить подобный сценарий недавнего победного матча.

    ЦСКА

    Московский коллектив продолжает чудить, хотя этому уже никто не удивляется, если брать во внимание старты последних регулярных первенств КХЛ.

    ЦСКА проигрывает абсолютно по делу, и никаких заговоров вокруг клуба нет. Некоторые эксперты высказывают мнение, что внутри коллектива есть какой-то внутренний конфликт, который отражается на результатах.

    Класс хоккеистов никуда не пропал, а катаются они по льду с большим желанием, но этого все равно мало, чтобы одерживать победы в матчах даже с не самыми сильными соперниками.

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    В игре против ярославского «Локомотива» нужно брать реванш за недавнее домашнее поражение, но есть большие сомнения, что ЦСКА это удастся сделать, учитывая его нынешнюю форму.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 3.98, на гостей — 2.96.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этом матче будет овертайм.

    Альтернативный прогноз: Поединок получится непримиримым, поэтому рассчитываем на большое количество удалений.

    Ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 14.5 с коэффициентом 2.17.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА возьмет реванш за недавнее поражение?
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