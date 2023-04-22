«Флорида»
Кажется, в серии гостевых матчей «Флорида» задрала персональную планку результативности на космический для себя уровень. Забросить 6 шайб «Бостону» — сверхредкое явление, которое в регулярке не покорялось и более сильным командам.
В родной Санрайз «Пантерз» возвращаются на психологическом подъеме после 6:3 и при равенстве в серии. При этом во встрече, закончившейся разгромом, «Флориде» пришлось пережить волну неприятных моментов.
Коэффициенты матча Флорида — Бостон
В первом периоде команда Пола Мориса отбомбила 4 минуты в меньшинстве, а на заброшенные шайбы во вторых двадцати «Брюинз» стабильно отвечали своими. Раскрутить реализацию до щедрых 20% «Флориде» удалось в финальном заходе.
В третьем периоде «Пантерз» ввалили четверочку. Дубль оформил Брандон Монтор, еще по голу врезали Картер Верхаге и Ээту Луостаринен (в пустые). Кипер «Флориды» Алекс Лайон за час игрового времени совершил 34 сэйва (91.89%).
«Бостон»
После ядерной регулярки лидер Востока и обладатель Кубка Президента планировал смять «Флориду» и не оставить ей шансов на своей территории. В первом матче «Брюинз» все сделали как надо, во втором по ним шарахнул крупный влет — 3:6.
В стартовом периоде встречи 20 апреля не было никаких признаков скорого позора «Бостона». Команды откатали на 0:0, а сами хозяева не смогли реализовать два большинства. Весь сок этого противостояния соперники перенесли на второй и третий периоды.
Во вторых двадцати команде Джима Монтгомери пришлось включать камбэк-мод. Дважды по ходу периода бостонцы отыгрывались. Догнать в счете «Флориду» удалось благодаря голам Брэда Маршана и Тайлера Бертуцци.
В третьем периоде «Бостон» размяк и пропустил четыре подряд безответные шайбы, после чего Тейлор Холл сделал счет менее убийственным, а его одноклубники устроили лютую сечу на льду и нарвались на серию удалений за неспортивное поведение.
Коэффициенты
Победу «Флориды» букмекеры оценивают в 2.75, ничью — в 4.30, а победу «Бостона» — в 2.18.
Прогноз
Результат 3:6 стал серьезным ударом по самолюбию «Бостона». Разгром при родных трибунах лишил «Брюинз» обманчивой веры в собственную неуязвимость.
Но даже дома далекая от прайма «Флорида» не станет фаворитом пары, а бостонцы теперь включат режим убийц и не позволят «Пантерз» контролировать игру.
Ставка
Как и в двух предыдущих встречах, никто врубать гиперскорость со старта не захочет. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода меньше 1.5 за 2.08.
Традиционно команда Джима Монтгомери попытается провести близкий к идеалу матч в обороне и завалить «Флориду» малыми силами. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» победит + ТМ 7.5 за 2.50.