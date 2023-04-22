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    «Флорида» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 22 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Бостон»
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    Сэм Беннетт
    Во третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Флорида» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Апреля 2023 года
    Флорида
  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 02:30 Бостон Бостон
  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    Кажется, в серии гостевых матчей «Флорида» задрала персональную планку результативности на космический для себя уровень. Забросить 6 шайб «Бостону» — сверхредкое явление, которое в регулярке не покорялось и более сильным командам.

    В родной Санрайз «Пантерз» возвращаются на психологическом подъеме после 6:3 и при равенстве в серии. При этом во встрече, закончившейся разгромом, «Флориде» пришлось пережить волну неприятных моментов.

    Коэффициенты матча Флорида — Бостон

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    В первом периоде команда Пола Мориса отбомбила 4 минуты в меньшинстве, а на заброшенные шайбы во вторых двадцати «Брюинз» стабильно отвечали своими. Раскрутить реализацию до щедрых 20% «Флориде» удалось в финальном заходе.

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    В третьем периоде «Пантерз» ввалили четверочку. Дубль оформил Брандон Монтор, еще по голу врезали Картер Верхаге и Ээту Луостаринен (в пустые). Кипер «Флориды» Алекс Лайон за час игрового времени совершил 34 сэйва (91.89%).

    «Бостон»

    После ядерной регулярки лидер Востока и обладатель Кубка Президента планировал смять «Флориду» и не оставить ей шансов на своей территории. В первом матче «Брюинз» все сделали как надо, во втором по ним шарахнул крупный влет — 3:6.

    В стартовом периоде встречи 20 апреля не было никаких признаков скорого позора «Бостона». Команды откатали на 0:0, а сами хозяева не смогли реализовать два большинства. Весь сок этого противостояния соперники перенесли на второй и третий периоды.

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    • Во вторых двадцати команде Джима Монтгомери пришлось включать камбэк-мод. Дважды по ходу периода бостонцы отыгрывались. Догнать в счете «Флориду» удалось благодаря голам Брэда Маршана и Тайлера Бертуцци.

    В третьем периоде «Бостон» размяк и пропустил четыре подряд безответные шайбы, после чего Тейлор Холл сделал счет менее убийственным, а его одноклубники устроили лютую сечу на льду и нарвались на серию удалений за неспортивное поведение.

    Коэффициенты

    Победу «Флориды» букмекеры оценивают в 2.75, ничью — в 4.30, а победу «Бостона» — в 2.18.

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    Прогноз

    Результат 3:6 стал серьезным ударом по самолюбию «Бостона». Разгром при родных трибунах лишил «Брюинз» обманчивой веры в собственную неуязвимость. Теперь недооценки соперника с их стороны точно не будет.

    Но даже дома далекая от прайма «Флорида» не станет фаворитом пары, а бостонцы теперь включат режим убийц и не позволят «Пантерз» контролировать игру.

    Ставка

    Как и в двух предыдущих встречах, никто врубать гиперскорость со старта не захочет. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода меньше 1.5 за 2.08.

    Традиционно команда Джима Монтгомери попытается провести близкий к идеалу матч в обороне и завалить «Флориду» малыми силами. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» победит + ТМ 7.5 за 2.50.

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    «Флорида» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на хоккей. Игре во Флориде потребуется время на раскачку
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