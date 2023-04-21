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    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 4.00) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» в первом плей-офф матче
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 21 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Апреля 2023 года
    Нью-Джерси
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    «Нью-Джерси»

    После космической по своим мощностям регулярки и пары побед в последних очных матчах «Нью-Джерси» был фаворитом домашней игры в Кубке Стэнли. Суровая реальность же подготовила другой сценарий, где для хозяев все закончилось мрачно — 1:5.

    На первый перерыв «Нью-Джерси» ушел при 0:2. При этом по ходу стартовых двадцати «Девс» трижды играли в большинстве, но с реализацией численного преимущества, как и с атакой в целом, у хозяев не складывалось.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Нью-Йорк Рейнджерс

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    Во втором периоде команда Линди Раффа получила еще один страйк, а в третьем встреча трансформировалась в тотальный разгром. Единственным утешением для публики в «Пруденшал Центре» стал буллит Джека Хьюза, который продолжает тянуть «Девилз» на своих молодых плечах.

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    За час игрового времени «Нью-Джерси» нанес 28 бросков в створ. Только 3.57% переформатировались в гол. Кипер «Девс» Витек Ванечек осилил 18 сэйвов (81.82%), а подвела команду игра в меньшинстве, так как два удаления из трех привели к гостевым голам.

    «Рейнджерс»

    Текущий розыгрыш Кубка Стэнли станет для «Рейнджерс» очередной попыткой пробраться к финалу. Ради достижения традиционной великой цели они ворвались в плей-офф на гиперзвуке, из-за чего в дебютной игре был разорван «Нью-Джерси» — 5:1.

    Первый гол в Кубке в составе «Рейнджерс» ввалил Владимир Тарасенко. На это гости потратили 5 минут. Позже ньюйоркцы воткнули еще одну шайбу. Отличился Крис Крайдер в большинстве.

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    • Замедлять темп команда Жерара Галлана не стала и после перерыва, хотя в регулярке такое случалось. Довести преимущество до 3:0 «Рейнджерс» помог защитник Райан Линдгрен. В третьих двадцати по одному точному броску врезали Крис Крайдер (большинство) и Филип Хытил (в пустые).

    Всего же за час «Рейнджерс» всадили 23 удара в створ, реализация которых держалась на уровне 21.74%. А вот Игорю Шестеркину не удалось оставить персональную статистику кристально чистой. Вратарь ньюйоркцев совершил 27 спасений (96.43%).

    Коэффициенты

    Победу «Нью-Джерси» букмекеры рассматривают за 2.30, ничью — за 4.20, а победу «Рейнджерс» — за 2.65.

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    Прогноз

    В первом матче «Рейнджерс» не показали ничего запредельного, но выдали атомную точность и перемололи «Джерси», который, кажется, оставил все силы в регулярке.

    Перед возвращением на Манхэттен команда Жерара Галлана будет разрывать ради 2:0 в серии. Ресурсов и мощностей на игру первым номером у «Рейнджерс» хватит. Если ньюйоркцы еще раз хлопнут «Нью-Джерси» на его площадке, то саму серию смогут закончить в короткий срок.

    Ставка

    Гостям «Пруденшал Центра» вновь предстоит раскачать персональную реализацию. Но этот челлендж стал для них будничным. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют во всех периодах за 4.00.

    Воссоздав события первой игры, команда Жерара Галлана добьется победы без шансов для «Девилз». Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят в матче с коэффициентом 2.12.

    Два предложенных выше варианта для ставки можно слепить в один, поверив в высокую результативность гостей и удачный для них исход встречи. Еще один наш прогноз — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 2.40.

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    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на хоккей. Второй матч на территории «Девилз» «Рейнджерс» проведут так же гиперактивно
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