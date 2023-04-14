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    Хозяева будут сильно напрягаться для победы?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Мэдисон Сквер Гардене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» в двух из последних трех матчей проиграл, но в каждом из проигранных поединков набрал по одному очку. Серия с набором результативных баллов в каждом матче длится уже шесть встреч кряду.

    Клуб Панарина и Тарасенко в предвкушении плей-офф, поэтому оставшийся матч сезона, который почти ничего не значит он вполне может проиграть. Все равно при равенстве очков хозяева не обгонят канадский коллектив по таблице из меньшего количества чистых побед по сезону.

    Сейчас клуб из Нью-Йорка размещается на пятой строчке в турнирной таблице Востока и отстает от «Торонто» на два балла.

    «Торонто»

    «Торонто» уже давно не задумывается о завершении регулярного сезона, а размышляет над тем, как ему бы пройти извечного врала в лице «Тампы» в первом раунде плей-офф.

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    Матч против «Рейнджерс» также видится весьма статусным, поэтому канадский клуб проведет его как следует хотя бы ради престижа. Да и спортивную составляющую никто не отменял, поскольку между клубами всего лишь два очка разницы в таблице восточной конференции.

    У «кленовых листьев» перед завершающей игрой сезона 109 очков в активе, а в трех последних встречах против клуба из Нью-Йорка канадский коллектив победил всего лишь один раз, который пришёлся на последнюю встречу между этими командами.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.20, на гостей — 2.55.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Предположим вялую игру, которая в итоге перетечет в овертайм.

    Альтернативный прогноз: Ожидаем большое количество штрафных минут, несмотря на конец регулярного сезона.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.62.

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева будут сильно напрягаться для победы?
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