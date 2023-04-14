«Даллас»
«Даллас» в очень хорошей форме и одержал победы в пяти последних матчах подряд. Техасский клуб очень серьезно настроен побороться за как можно более выгодное место по итогам регулярки для более выгодного посева перед стартом плей-офф.
Команда Дебура в четырех из пяти победных поединков показала запредельную результативность, оформив 20 шайб в ворота соперников. Никто не удивится, если «Сент-Луис» снова пропустит пять шайб.
«Вегас» уже не догнать, а вот «Эдмонтон» обойти все ещё по силам, поскольку отставание составляет всего лишь одно очко.
«Сент-Луис»
Соперники встречались два дня назад и «Сент-Луис» проиграл по всем статьям. У команды Берубе попросту нет ресурсов, чтобы сопротивляться лидерам Запада в этом сезоне. Даже на реванш клуб из Миссури претендовать не может.
В двух последних матча «музыканты» пропустили по пять шайб от своих соперников и не удивительно, что те игры закончились поражениями.
Сейчас «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции. У коллектива из Миссури 81 очко такого же количества сыгранных матчей.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.94, на гостей — 3.80.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева в очередной раз накажут «Сент-Луис»
Альтернативный прогноз: Этот матч будет спокойным без особой результативности.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.