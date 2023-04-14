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    Хозяева продолжат победную серию?

    «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сент-Луис»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» в очень хорошей форме и одержал победы в пяти последних матчах подряд. Техасский клуб очень серьезно настроен побороться за как можно более выгодное место по итогам регулярки для более выгодного посева перед стартом плей-офф.

    Команда Дебура в четырех из пяти победных поединков показала запредельную результативность, оформив 20 шайб в ворота соперников. Никто не удивится, если «Сент-Луис» снова пропустит пять шайб.

    «Вегас» уже не догнать, а вот «Эдмонтон» обойти все ещё по силам, поскольку отставание составляет всего лишь одно очко.

    «Сент-Луис»

    Соперники встречались два дня назад и «Сент-Луис» проиграл по всем статьям. У команды Берубе попросту нет ресурсов, чтобы сопротивляться лидерам Запада в этом сезоне. Даже на реванш клуб из Миссури претендовать не может.

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    В двух последних матча «музыканты» пропустили по пять шайб от своих соперников и не удивительно, что те игры закончились поражениями.

    Сейчас «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции. У коллектива из Миссури 81 очко такого же количества сыгранных матчей.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.94, на гостей — 3.80.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева в очередной раз накажут «Сент-Луис»

    Альтернативный прогноз: Этот матч будет спокойным без особой результативности.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Даллас» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева продолжат победную серию?
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