В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

«Коламбус» проиграл четыре последних матчах подряд и ожидать что-то от предпоследней встречи сезона попросту наивно. Но в игре с «пингвинами» хозяевам точно ничего хорошего осветить не может.

«Блю Джекетс» за четыре последних матча пропустили 20 шайб. Три последних матча против пенсильванской команды заканчивались в пользу «пингвинов».

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Коллектив Ларсена имеет 57 набранных очков за 80 проведенных матчей и занимает по-прежнему последнее место на Востоке. В игре против «Питтсбурга» все вполне может закончиться очередным разгромом, несмотря на то, что игра будет проходить на льду «жакетов».

«Питтсбург»

«Питтсбург» сам себя похоронил в последнем сыгранном поединке и предпоследнем по календарю регулярного сезона. Ни что не предвещало поражение худшей команде Запада, но оно случилось…

Теперь может заряда и на игру против «Коламбуса» может не хватить. Тем более, что от неё не все даже зависит.

Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 90 очка после 81 сыгранного матча, и обогнать «Флориду» он не сможет даже, если с ней сравняется по очкам из-за более слабых дополнительных показателей для подсчета.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.19, на ничью — 4.88, на гостей — 2.01.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хоязева хлопнут дверью на прощание и заберут себе этот матч.

Альтернативный прогноз: Защита у обоих клубов отсутствует, как класс, поэтому ждем много голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 3.19.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.75.