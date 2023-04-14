ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Хотя бы не разгром. Беззубый «Челси» вдесятером уступил на «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси» «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
    Все новости спорта

    Гостям победа даже не поможет выйти в плей-офф

    «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Питтсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года
    Коламбус
  • НХЛ
    •  Коламбус 02:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
    •

    «Коламбус»

    «Коламбус» проиграл четыре последних матчах подряд и ожидать что-то от предпоследней встречи сезона попросту наивно. Но в игре с «пингвинами» хозяевам точно ничего хорошего осветить не может.

    «Блю Джекетс» за четыре последних матча пропустили 20 шайб. Три последних матча против пенсильванской команды заканчивались в пользу «пингвинов».

    Коэффициенты матча Коламбус — Питтсбург

    1X2Новым игрокам
  • 3.104.701.92Фрибет$40
    •

    Коллектив Ларсена имеет 57 набранных очков за 80 проведенных матчей и занимает по-прежнему последнее место на Востоке. В игре против «Питтсбурга» все вполне может закончиться очередным разгромом, несмотря на то, что игра будет проходить на льду «жакетов».

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» сам себя похоронил в последнем сыгранном поединке и предпоследнем по календарю регулярного сезона. Ни что не предвещало поражение худшей команде Запада, но оно случилось…

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Теперь может заряда и на игру против «Коламбуса» может не хватить. Тем более, что от неё не все даже зависит.

    Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 90 очка после 81 сыгранного матча, и обогнать «Флориду» он не сможет даже, если с ней сравняется по очкам из-за более слабых дополнительных показателей для подсчета.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.19, на ничью — 4.88, на гостей — 2.01.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хоязева хлопнут дверью на прощание и заберут себе этот матч.

    Альтернативный прогноз: Защита у обоих клубов отсутствует, как класс, поэтому ждем много голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 3.19.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хуркач — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Харри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ПАОК — Ламия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гент — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гостям победа даже не поможет выйти в плей-офф
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры