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    «Тампа» проиграет четвёртый матч подряд?

    «Тампа» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Торонто»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2023 года

    «Тампа»

    «Тампа» проиграла три последних матча подряд, но это ни о чем не говорит в преддверии самого важного отрезка сезона.

    Но 19 пропущенных голов в трех проигранных встречах должны откровенно настораживать поклонников коллектива из Флориды.

    Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Примечательно, что за четыре последних встречи между этими клубами «молнии» выиграли три раза.

    «Торонто»

    «Торонто» в преддверии предстоящей серии плей-офф, которую он снова будет проводить против «Тампы».

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    Коллектив Кифа имеет несколько заготовок под разных соперников, но в матче против «молний» никто не будет раскрывать секретов преждевременно. Но это не помешает сыграть максимально активно в атаке в предстоящей игре.

    Клубам из Канады располагается на четвертом месте в своей конференции и имеет 107 очков в активе. Шансы на победу в предстоящей игре имеются, как одной, так и у другой команды.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.20, на гостей — 2.70.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева и гости вполне могут выдать равный мат уровня предстоящего поединка плей-офф, в котором они встретятся уже довольно скоро.

    Альтернативный прогноз: Игра получится задорной с большим количеством голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.20.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.

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    «Тампа» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Тампа» проиграет четвёртый матч подряд?
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