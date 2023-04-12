«Тампа»
«Тампа» проиграла три последних матча подряд, но это ни о чем не говорит в преддверии самого важного отрезка сезона.
Но 19 пропущенных голов в трех проигранных встречах должны откровенно настораживать поклонников коллектива из Флориды.
Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Примечательно, что за четыре последних встречи между этими клубами «молнии» выиграли три раза.
«Торонто»
«Торонто» в преддверии предстоящей серии плей-офф, которую он снова будет проводить против «Тампы».
Коллектив Кифа имеет несколько заготовок под разных соперников, но в матче против «молний» никто не будет раскрывать секретов преждевременно. Но это не помешает сыграть максимально активно в атаке в предстоящей игре.
Клубам из Канады располагается на четвертом месте в своей конференции и имеет 107 очков в активе. Шансы на победу в предстоящей игре имеются, как одной, так и у другой команды.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.20, на гостей — 2.70.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева и гости вполне могут выдать равный мат уровня предстоящего поединка плей-офф, в котором они встретятся уже довольно скоро.
Альтернативный прогноз: Игра получится задорной с большим количеством голов.
Ставка: Х с коэффициентом 4.20.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.