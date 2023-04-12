В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа»

«Тампа» проиграла три последних матча подряд, но это ни о чем не говорит в преддверии самого важного отрезка сезона.

Но 19 пропущенных голов в трех проигранных встречах должны откровенно настораживать поклонников коллектива из Флориды.

Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96 набранными очками чувствует себя более, чем уверенно. Примечательно, что за четыре последних встречи между этими клубами «молнии» выиграли три раза.

«Торонто»

«Торонто» в преддверии предстоящей серии плей-офф, которую он снова будет проводить против «Тампы».

Коллектив Кифа имеет несколько заготовок под разных соперников, но в матче против «молний» никто не будет раскрывать секретов преждевременно. Но это не помешает сыграть максимально активно в атаке в предстоящей игре.

Клубам из Канады располагается на четвертом месте в своей конференции и имеет 107 очков в активе. Шансы на победу в предстоящей игре имеются, как одной, так и у другой команды.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.20, на гостей — 2.70.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева и гости вполне могут выдать равный мат уровня предстоящего поединка плей-офф, в котором они встретятся уже довольно скоро.

Альтернативный прогноз: Игра получится задорной с большим количеством голов.

Ставка: Х с коэффициентом 4.20.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.