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    «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Миннесота»
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    Юнас Бродин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Миннесота Миннесота
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    Одна из двух больших команд из Пенсильвании провела в текущей регулярке 78 матчей, в которых удалось подрезать 86 очков. В Восточной конференции «Пенс» катапультировались на девятую строчку, отстав на 1 балл от «Флориды» и «Айлендерс».

    После отрицательной статистики в период с 15 по 21 марта «Питтсбург» начало шатать в разные стороны: от единичной победы его рикошетит в такую же эпизодическую минусовую игру.

    Победы и поражения «Пингвинз» чередуют в восьми последних турах. В апрельскую кампанию команды Майка Салливана в данный момент входят три встречи. В двух «Пенс» остались с пустыми карманами.

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    Без набранных очков «Питтсбург» закрыл домашний матч с «Бостоном» (3:4), за которым последовала победа в дерби с «Филадельфией» (4:2). После успешно завершенной битвы при Пенсильвании «Пенс» подписались на 1:5 от «Нью-Джерси» (1:5).

    «Миннесота»

    Шедшая в списке лидеров команда из Сент-Пола опустилась на шестую строчку в Западной конференции. В 77 матчах она прикарманила 98 очков и отклеилась по дополнительным показателям от 4-го «Колорадо» и 5-го «Далласа».

    В конце марта у «Миннесоты» не было никаких проблем. Ей удалось откатать 3 матча без поражений, срубить пару топ-соперников и приблизиться лидеру Западной конференции с реальными шансами запрыгнуть на первую позицию.

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    • Плюсовой цикл команда Дина Эвансона запустила у себя дома, где буднично разделалась с «Чикаго» (3:1). Позже «Уайлд» выдали астрономический перфоманс в играх с «Сиэтлом» (5:1) и «Колорадо» (4:2).

    В праймовой форме, но по-прежнему без Капризова в ростере «Миннесота» подошла к стыкам с «Вегасом», которые закрыла лишь с одним набранным очком. В гостях случился крупный влет (1:4), а дома — срезка по буллитам (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Победу «Питтсбурга» букмекеры рассматривают за 2.39, ничью — за 4.04, а победу «Миннесоты» — за 2.86.

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    Прогноз

    Турнирная ситуация «Питтсбурга» резко качнулась в другую сторону. «Пингвинз» могут пролететь мимо плей-офф. По умолчанию они будут стараться затащить каждую следующую игру и читать заговоры для осечек прямого конкурента, но команду Салливана ждет тяжелейший челлендж 7 апреля.

    «Миннесота» квалифицировалась в плей-офф, однако недавно упустила шанс возглавить Запад, из-за чего вынуждена теперь торчать на шестом месте. При максимальной плотности в конференции «Уайлд» в попытках подтянуться выше откатают остаток регулярки на максималках. «Питтсбургу» в данной ситуации не позавидуешь.

    Ставка

    По сути, для «Минни» выезд в Пенсильванию остается самым сложным в конце сезона. Но парни Эвансона готовы пройти этот квест. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит в матче за 2.12.

    У «Питтсбурга» по-прежнему все хлипко и фанерно в обороне. От топов команда пропускает много, а «Уайлд» явно соскучились по крупным исходам в свою пользу. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 2.10.

    При этом сам матч в Пенсильвании готов трансформироваться в ультрарезультивный замес двух мотивированных соперников. Еще один хороший для ставки вариант — тотал второго периода больше 2.5 за 2.50.

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    «Питтсбург» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. За прошлые неудачи «Миннесота» отыграется на «Пингвинз»
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