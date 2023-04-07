ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Победила дружба. Сезоны «Челси» и «Ливерпуля» подытожила унылая ничья «Урал» — «Спартак»Падение «Спартака» продолжается. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов Кубка Брендан РоджерсПочему «Лестер» уволил Роджерса. Конфликты с игроками, раскол среди фанатов и угроза вылета
    Все новости спорта

    Минусовая серия «Вашингтона» остановится, а луз-пак «Монреаля» будет дополнен

    «Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Уилсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года

    «Монреаль»

    Очередной сезон канадцы из Квебека доигрывают в статусе одних из главных неудачников Востока. В 78 играх им достались всего 66 очков и ничего не дающее 15-е место в конференции.

    Четыре последние встречи воссоздают большую часть регулярки «Монреаля»: серийные неудачи и отсутствие шансов на продвижение выше. В каждом матче из четырех «Канадиенс» проиграли в основное время. Трижды их казнили с разницей в 3+ гола.

    Единственный матч минусового отрезка, в котором держалась относительная интрига, состоялся 29 марта в «Феллс Фарго Центре», где команда Мартена Сан-Луи потерпела поражение от «Филадельфии» (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    После выезда в Пенсильванию «Монреаль» высадился в родной «Белл Центр». На домашней площадке канадцы были обезглавлены «Флоридой» (2:5), «Каролиной» (0:3) и «Детройтом» (0:5).

    «Вашингтон»

    У «Кэпиталз» официально ноль возможностей оформить кубковую квалификацию. В 77 матчах понурый столичный гранд достал 77 очков и обосновался на 13-м месте в Восточной конференции. Даже от «Детройта» он успел отстать на пару баллов.

    В данный момент результаты «Вашингтона» не особо выделяются на фоне его пятничных соперников. Так, в последних восьми матчах трупная столичная команда добилась одной победы. Покуражиться удалось в раунде с «Чикаго» (6:1).

  • НХЛ. «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф, «Колорадо» обеспечил себе участие в Кубке Стэнли
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
  • Сегодня

    • После шумной встречи с одним из амбассадоров грусти на Западе команда Питера Лавиолетта застряла в отрицательной серии, которая глушит «Кэпс» четыре тура. Минусовый отрезок был запущен в Пенсильвании, где «Вашингтон» выбросил в урну свой же камбэк в игре с «Питтсбургом» (3:4).

    За встречей с «Пингвинз» последовал унылый, но упертый матч с «Айлендерс», в котором «Кэпиталз» срезались в буллитах (1:2 Б). В двух последних играх «Вашингтон» отлетел от «Тампы» (1:5) и «Рейнджерс» (2:5).

    Коэффициенты

    Победу «Монреаля» букмекеры оценивают в 3.50, ничью — в 4.22, а победу «Вашингтона» — в 2.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Очевидно, «Кэпиталз» смирились с лузерским сезоном. Теперь Ови и компания докатывают чемпионат и думают о драфте, а сам Александр продолжает набивать статистику. Правда, в последних играх вновь получается слабо.

    Несмотря на тотальный слив, даже такой «Вашингтон» не сможет играть в поддавки с трухлявым «Монреалем». Ростер травмированных у канадцев возрос до 14 хоккеистов. И в без того слабой команде выходить и разрывать некому. Кажется, для «Кэпс» — это шанс размочить отрицательную статистику.

    Ставка

    Про «Кэпиталз» в текущем сезоне так говорить не принято, но в предстоящей встрече они будут фаворитами. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.00.

    В погоне за великим рекордом у главного страйкера «Кэпс» появляется жирный шанс вновь залететь в медиаполе с информацией о своих голах. В Канаде намечается разгром хозяев. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шнайдер — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бренгл — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Путинцева — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Ван Аш — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пегула — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Минусовая серия «Вашингтона» остановится, а луз-пак «Монреаля» будет дополнен
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры