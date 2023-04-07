«Монреаль»
Очередной сезон канадцы из Квебека доигрывают в статусе одних из главных неудачников Востока. В 78 играх им достались всего 66 очков и ничего не дающее 15-е место в конференции.
Четыре последние встречи воссоздают большую часть регулярки «Монреаля»: серийные неудачи и отсутствие шансов на продвижение выше. В каждом матче из четырех «Канадиенс» проиграли в основное время. Трижды их казнили с разницей в 3+ гола.
Единственный матч минусового отрезка, в котором держалась относительная интрига, состоялся 29 марта в «Феллс Фарго Центре», где команда Мартена Сан-Луи потерпела поражение от «Филадельфии» (2:3).
После выезда в Пенсильванию «Монреаль» высадился в родной «Белл Центр». На домашней площадке канадцы были обезглавлены «Флоридой» (2:5), «Каролиной» (0:3) и «Детройтом» (0:5).
«Вашингтон»
У «Кэпиталз» официально ноль возможностей оформить кубковую квалификацию. В 77 матчах понурый столичный гранд достал 77 очков и обосновался на 13-м месте в Восточной конференции. Даже от «Детройта» он успел отстать на пару баллов.
В данный момент результаты «Вашингтона» не особо выделяются на фоне его пятничных соперников. Так, в последних восьми матчах трупная столичная команда добилась одной победы. Покуражиться удалось в раунде с «Чикаго» (6:1).
После шумной встречи с одним из амбассадоров грусти на Западе команда Питера Лавиолетта застряла в отрицательной серии, которая глушит «Кэпс» четыре тура. Минусовый отрезок был запущен в Пенсильвании, где «Вашингтон» выбросил в урну свой же камбэк в игре с «Питтсбургом» (3:4).
За встречей с «Пингвинз» последовал унылый, но упертый матч с «Айлендерс», в котором «Кэпиталз» срезались в буллитах (1:2 Б). В двух последних играх «Вашингтон» отлетел от «Тампы» (1:5) и «Рейнджерс» (2:5).
Коэффициенты
Победу «Монреаля» букмекеры оценивают в 3.50, ничью — в 4.22, а победу «Вашингтона» — в 2.00.
Прогноз
Очевидно, «Кэпиталз» смирились с лузерским сезоном. Теперь Ови и компания докатывают чемпионат и думают о драфте, а сам Александр продолжает набивать статистику. Правда, в последних играх вновь получается слабо.
Несмотря на тотальный слив, даже такой «Вашингтон» не сможет играть в поддавки с трухлявым «Монреалем».
Ставка
Про «Кэпиталз» в текущем сезоне так говорить не принято, но в предстоящей встрече они будут фаворитами. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.00.
В погоне за великим рекордом у главного страйкера «Кэпс» появляется жирный шанс вновь залететь в медиаполе с информацией о своих голах. В Канаде намечается разгром хозяев. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 с коэффициентом 2.00.