В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Очередной сезон канадцы из Квебека доигрывают в статусе одних из главных неудачников Востока. В 78 играх им достались всего 66 очков и ничего не дающее 15-е место в конференции.

Четыре последние встречи воссоздают большую часть регулярки «Монреаля»: серийные неудачи и отсутствие шансов на продвижение выше. В каждом матче из четырех «Канадиенс» проиграли в основное время. Трижды их казнили с разницей в 3+ гола.

Единственный матч минусового отрезка, в котором держалась относительная интрига, состоялся 29 марта в «Феллс Фарго Центре», где команда Мартена Сан-Луи потерпела поражение от «Филадельфии» (2:3).

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После выезда в Пенсильванию «Монреаль» высадился в родной «Белл Центр». На домашней площадке канадцы были обезглавлены «Флоридой» (2:5), «Каролиной» (0:3) и «Детройтом» (0:5).

«Вашингтон»

У «Кэпиталз» официально ноль возможностей оформить кубковую квалификацию. В 77 матчах понурый столичный гранд достал 77 очков и обосновался на 13-м месте в Восточной конференции. Даже от «Детройта» он успел отстать на пару баллов.

В данный момент результаты «Вашингтона» не особо выделяются на фоне его пятничных соперников. Так, в последних восьми матчах трупная столичная команда добилась одной победы. Покуражиться удалось в раунде с «Чикаго» (6:1).

После шумной встречи с одним из амбассадоров грусти на Западе команда Питера Лавиолетта застряла в отрицательной серии, которая глушит «Кэпс» четыре тура. Минусовый отрезок был запущен в Пенсильвании, где «Вашингтон» выбросил в урну свой же камбэк в игре с «Питтсбургом» (3:4).

За встречей с «Пингвинз» последовал унылый, но упертый матч с «Айлендерс», в котором «Кэпиталз» срезались в буллитах (1:2 Б). В двух последних играх «Вашингтон» отлетел от «Тампы» (1:5) и «Рейнджерс» (2:5).

Коэффициенты

Победу «Монреаля» букмекеры оценивают в 3.50, ничью — в 4.22, а победу «Вашингтона» — в 2.00.

Прогноз

Очевидно, «Кэпиталз» смирились с лузерским сезоном. Теперь Ови и компания докатывают чемпионат и думают о драфте, а сам Александр продолжает набивать статистику. Правда, в последних играх вновь получается слабо.

Несмотря на тотальный слив, даже такой «Вашингтон» не сможет играть в поддавки с трухлявым «Монреалем». Ростер травмированных у канадцев возрос до 14 хоккеистов . И в без того слабой команде выходить и разрывать некому. Кажется, для «Кэпс» — это шанс размочить отрицательную статистику.

Ставка

Про «Кэпиталз» в текущем сезоне так говорить не принято, но в предстоящей встрече они будут фаворитами. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.00.

В погоне за великим рекордом у главного страйкера «Кэпс» появляется жирный шанс вновь залететь в медиаполе с информацией о своих голах. В Канаде намечается разгром хозяев. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 с коэффициентом 2.00.