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    Еще одного большого соперника снесет «Питтсбург» в ближайшем матче

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
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    «Питтсбург» в игре с «Детройтом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2023 года
    Нью-Джерси
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    «Нью-Джерси»

    В 77 встречах регулярки группировка из Джерси подрезала 104 очка, с которыми по-прежнему занимает третье место в Восточной конференции. На 3 балла она отстает от второй «Каролины».

    В конце сезона в статистике «Нью-Джерси» становится все шиферных отрезков. Команда едет то вверх, то вниз, но при этом число побед в последнее время переваливает за количество осечек, что уже неплохо.

    Так, в пяти предыдущих матчах «Девилз» выиграли трижды. Помимо будничных, команда Линди Раффа добилась и турнирно значимой победы. 31 марта в «Пруденшал Центре» она протаранила «Рейнджерс» — прямых конкурентов в забеге да топ-3.

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    После встречи с ньюйоркцами «Нью-Джерси» откатал мучительный раунд в Иллинойсе, где не без проблем по ходу игры прикончил «Чикаго» (6:3). В последнем матче «Девс» получили очередной резкий панч. На территории «Виннипега» гости из Ньюарка устроились на 1:6.

    «Питтсбург»

    Понурый топ из Пенсильвании откатал 77 матчей, в которых достал 86 очков. В Восточной конференции он занимает восьмую строчку и на 1 балл дистанцируется от девятой «Флориды» при равенстве проведенных встреч.

    Как и соперник среды, «Питтсбург» проводит максимально волнистые отрезки. Единичные победы чередуются такими же эпизодическими срывами. В последних семи матчах «Пенс» потерпели три поражения.

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    • Но если отбросить в сторону минусовые встречи вроде той, что была на льду «Детройта» (4:7), стоит вспомнить, что недавно «Пингвинз» оформили ряд побед над большими и даже принципиальными соперниками. Чего только стоят 5:2 на территории «Колорадо».

    26 марта команда Майка Салливана дома подрезала +2 у «Вашингтона» (4:3), а после упомянутой игры с «Ред Уингз» состоялась победа над «Нэшвиллом» (2:0). Затем «Пингвинз» уступили «Бостону» (3:4), а в последнем матче добились победы над «Филадельфией» в дерби Пенсильвании (4:2).

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» букмекеры выгружают коэффициент 2.32, на ничью — 4.14, а на «Питтсбург» — 2.91.

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    Прогноз

    После перфоманса на фоне андердога из Иллинойса «Джерси» выглядел ничтожно на льду «Виннипега». Кажется, перед плей-офф кампанией у «Девилз» возникают проблемы, на решение которых у коуча не так много времени.

    «Питтсбург» же в своем последнем матче оформил победу в дерби. В Мичиган он заваливается на позитиве и с готовностью достать очередные +2, чтобы еще на шаг подкрасться к квалификации.

    Ставка

    Пока «Нью-Джерси» откатился от прайм-версии, его можно валить даже на выезде. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит в матче за 2.16.

    Проблемным соперникам команда Майка Салливана в последнее время забивает немало, 3-4 шайбы «Пингвинз» кладут стабильно. Вероятно, щедрый пак точных прилетов ожидается и в ворота «Девилз». Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3.5 за 2.55.

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    «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. Еще одного большого соперника снесет «Питтсбург» в ближайшем матче
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