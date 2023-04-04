В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 4 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Клуб из Сент-Пола провел 76 матчей, в которых присвоил 97 очков. В Западной конференции он грохнулся на четвертую строчку и отстал от лидера таблицы на 4 балла при равенстве встреч.

После влета от «Филадельфии» 24 марта (4:5 Б) «Миннесота» откатала 3-матчевую победную серию, в период которой завалила соперников в основное время в 2+ гола разницы. Стартовал мини-отрезок с разминочной игры с «Чикаго» (3:1).

За встречей с одним из главных лузеров Запада последовали проверки в раундах с топами. На домашней территории команда Дина Эвансона прикончила «Сиэтл» (5:1), а затем сгоняла в Денвер, где скосила «Колорадо» (4:2).

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Последний матч «Миннесота» откатала в Неваде. В лайв-режиме разборок с «Вегасом» гости вышли вперед стараниями Мэттью Болди. Но усилий находящегося в хорошей форме нападающего не хватило. В этой игре «Уайлд» отлетели по-крупному (1:4).

«Вегас»

В 76 играх регулярки мегатоп из пригорода Лас-Вегаса поднял 101 очко и закрепился в статусе лидера Западной конференции. Его ближайшим соседом снизу является «Эдмонтон», отстающий на 2 балла.

В течение пары предыдущих недель «Вегас» традиционно был хорош: выдал 4-матчевую беспроигрышную серию и закрыл две встречи с высокой результативностью.

Подкосила же лидеров Запада домашняя игра с «Эдмонтоном» 29 марта. На родной «Ти-Мобайл Арене» команда Брюса Кэссиди устроила лютую перепалку, в которой срезалась с крупной разницей (4:7).

Вдогонку «Голден Найтс» накинули пару баллов амбассадору западных лузеров — «Сан-Хосе» (3:4 ОТ). Мариноваться в минусовой серии «Вегас» не стал. Уже в следующем матче он прикончил «Миннесоту» (4:1).

Коэффициенты

Победу «Миннесоты» букмекеры рассматривают за 2.25, ничью — за 3.90, а победу «Вегаса» — за 2.85.

Прогноз

В очном матче 2 апреля «Вегас» откинул «Миннесоту» от первой строчки, но расслабляться и сбивать свой темп «Голден Найтс» рано. Теперь на лидерство в конференции претендует «Эдмонтон», поэтому команда Кэссиди расщедрится на топ-перфоманс на территории «Уайлд» .

Прогнуть «Миннесоту» на ее арене — суперсложная задача, но «Вегас» является лидером. Кому же еще принимать такой челлендж?

Ставка

Предыдущая очная сходка показала все существующие проблемы бригады Эвансона. В частности, трухлявую защиту на фоне топ-соперника. Для «Голден Найтс» это хороший шанс еще раз оглушить «Уайлд». Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит в матче за 2.18.

В прошлой игре хоккеисты Кэссиди ввалили 4 шайбы. На такую же результативность они вправе претендовать и в Сент-Поле. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 2.30.

При этом для подстраховки идеальным для ставки будет вариант — «Вегас» победит с форой 0 за 2.15.