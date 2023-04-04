ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Справились без Холанна. «Ман Сити» унизил «Ливерпуль» и продолжил гонку за лидером «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн «Зенит» — «Урал»Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом»
  • 12:08
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
    Все новости спорта

    В Сент-Поле «Вегас» воссоздаст события недавней очной встречи

    «Миннесота» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 4 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вегас» в игре с «Миннесотой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 4 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    Клуб из Сент-Пола провел 76 матчей, в которых присвоил 97 очков. В Западной конференции он грохнулся на четвертую строчку и отстал от лидера таблицы на 4 балла при равенстве встреч.

    После влета от «Филадельфии» 24 марта (4:5 Б) «Миннесота» откатала 3-матчевую победную серию, в период которой завалила соперников в основное время в 2+ гола разницы. Стартовал мини-отрезок с разминочной игры с «Чикаго» (3:1).

    За встречей с одним из главных лузеров Запада последовали проверки в раундах с топами. На домашней территории команда Дина Эвансона прикончила «Сиэтл» (5:1), а затем сгоняла в Денвер, где скосила «Колорадо» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Последний матч «Миннесота» откатала в Неваде. В лайв-режиме разборок с «Вегасом» гости вышли вперед стараниями Мэттью Болди. Но усилий находящегося в хорошей форме нападающего не хватило. В этой игре «Уайлд» отлетели по-крупному (1:4).

    «Вегас»

    В 76 играх регулярки мегатоп из пригорода Лас-Вегаса поднял 101 очко и закрепился в статусе лидера Западной конференции. Его ближайшим соседом снизу является «Эдмонтон», отстающий на 2 балла.

    В течение пары предыдущих недель «Вегас» традиционно был хорош: выдал 4-матчевую беспроигрышную серию и закрыл две встречи с высокой результативностью.

  • НХЛ. «Колорадо» победил «Даллас», «Тампа» обеспечила себе участие в плей-офф, Гущин забил дебютную шайбу
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • Сегодня

    • Подкосила же лидеров Запада домашняя игра с «Эдмонтоном» 29 марта. На родной «Ти-Мобайл Арене» команда Брюса Кэссиди устроила лютую перепалку, в которой срезалась с крупной разницей (4:7).

    Вдогонку «Голден Найтс» накинули пару баллов амбассадору западных лузеров — «Сан-Хосе» (3:4 ОТ). Мариноваться в минусовой серии «Вегас» не стал. Уже в следующем матче он прикончил «Миннесоту» (4:1).

    Коэффициенты

    Победу «Миннесоты» букмекеры рассматривают за 2.25, ничью — за 3.90, а победу «Вегаса» — за 2.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В очном матче 2 апреля «Вегас» откинул «Миннесоту» от первой строчки, но расслабляться и сбивать свой темп «Голден Найтс» рано. Теперь на лидерство в конференции претендует «Эдмонтон», поэтому команда Кэссиди расщедрится на топ-перфоманс на территории «Уайлд».

    Прогнуть «Миннесоту» на ее арене — суперсложная задача, но «Вегас» является лидером. Кому же еще принимать такой челлендж?

    Ставка

    Предыдущая очная сходка показала все существующие проблемы бригады Эвансона. В частности, трухлявую защиту на фоне топ-соперника. Для «Голден Найтс» это хороший шанс еще раз оглушить «Уайлд». Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит в матче за 2.18.

    В прошлой игре хоккеисты Кэссиди ввалили 4 шайбы. На такую же результативность они вправе претендовать и в Сент-Поле. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 2.30.

    При этом для подстраховки идеальным для ставки будет вариант — «Вегас» победит с форой 0 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лилль — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Уэска — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анже — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Волга — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на хоккей. В Сент-Поле «Вегас» воссоздаст события недавней очной встречи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры