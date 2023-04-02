НХЛ. «Колорадо» победил «Даллас», «Тампа» обеспечила себе участие в плей-офф, Гущин забил дебютную шайбу

«Питтсбург» — «Бостон» 3:4

В составе победителей Давид Пастрняк забросил три шайбы, еще один раз отличился Чарли МакЭвой. Защитник Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Форвард хозяев льда Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Бостон» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) Голы: Макэвой — 7 (бол., Заха, Бертуцци), 6:20 — 0:1. Раст — 17 (Кросби, Фридман), 7:33 — 1:1. Пастрняк — 54 (бол., Орлов), 21:41 — 1:2. Раст — 18, 44:09 — 2:2. Пастрняк — 55 (Заха, Грызлик), 47:07 — 2:3. Гюнцель — 35 (Дюмулин, Раст), 52:30 — 3:3. Пастрняк — 56 (Крейчи, Заха), 57:34 — 3:4Вратари: Джерри — СуэйменШтраф: 6-12Броски: 24 (4+12+8) — 35 (12+12+11)

«Бостон» со 123 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 84 очками — на девятой строчке.

«Питтсбург» — «Бостон» 3:4

«Коламбус» — «Флорида» 0:7

Покер оформил Картер Верхаги, еще по голу забили Сэм Рейнхарт, Эрик Стаал и Ник Казинс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 0:7 (0:2, 0:2, 0:3) Голы: Райнхарт — 29 (бол., Ткачак, Барков), 12:03 — 0:1. Верхэге — 37 (Форслинг, Барков), 17:29 — 0:2. Верхэге — 38 (Экблад, Дюклер), 20:18 — 0:3. Верхэге — 39 (Монтур, Дюклер), 26:34 — 0:4. Казинс — 8 (Э. Стаал, Райнхарт), 48:34 — 0:5. Верхэге — 40 (Дюклер, Барков), 51:18 — 0:6. Э. Стаал — 14 (Райнхарт, Ломберг), 54:16 — 0:7Вратари: Хатчинсон — ЛионШтраф: 6-8Броски: 21 (5+7+9) — 49 (13+15+21)

«Флорида» с 85 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 54 очками — на последней строчке.

«Коламбус» — «Флорида» 0:7

«Монреаль» — «Каролина» 0:3

Отличились Брейди Скжей, Пол Штястны и Себастьян Ахо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Шей — 17 (Штястны, Пеши), 6:00 — 0:1. Штястны — 9 (Бернс, Джарвис), 30:51 — 0:2. Ахо — 34 (бол., Ноесен, Друри), 36:27 — 0:3Вратари: Монтембо — РаантаШтраф: 4-6Броски: 14 (5+5+4) — 50 (18+18+14)

«Каролина» со 105 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 66 очками — на предпоследней строчке.

«Монреаль» — «Каролина» 0:3

«Оттава» — «Торонто» 0:3

Вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков и оформил четвертый матч в сезоне на ноль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Голы: Бантинг — 22, 21:23 — 0:1. Нюландер — 37 (Керфут), 32:56 — 0:2. Зогорна — 1 (Маккейб, Броди), 38:09 — 0:3Вратари: Сегорд (Тэлбот, 40:00) — СамсоновШтраф: 2-4Броски: 31 (10+8+13) — 20 (5+11+4)

После этого матча «Торонто» со 100 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 79 очками — на 11-й строчке.

«Оттава» — «Торонто» 0:3

«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:0

Первой звездой встречи стал российский голкипер победителей Андрей Василевский, отразивший все 38 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров забил 29-й гол в сезоне. Также на его счету результативная передача. Защитник Михаил Сергачев отличился девятый раз в сезоне. Также у него ассист.

«Тампа» гарантировала себе попадание в плей-офф. Прошлогодний финалист в первом раунде встретится с «Торонто».

«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:0

«Филадельфия» — «Баффало» 3:6

В составе «Сэйбрз» хет-трик оформил Алекс Так. У «Флайерз» дубль на счету Моргана Фроста.

«Баффало» с 81 очком занимает 10-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.

«Филадельфия» — «Баффало» 3:6

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 3:6

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 3:6 (0:0, 2:3, 1:3) Голы: Хэмилтон — 20 (Палат, Хьюз), 26:19 — 0:1. Т. Джонсон — 11 (Рэддиш, Дикинсон), 27:45 — 1:1. Райхель — 6 (Атанасиу, Рэддиш), 33:58 — 2:1. Хаула — 11 (Майер, Хэмилтон), 35:31 — 2:2. Боквист — 9 (Хьюз, Братт), 38:28 — 2:3. Грэйвс — 7 (Хаула, Боквист), 45:17 — 2:4. Атанасиу — 16 (Тэйвз, Зайцев), 49:03 — 3:4. Майер — 37 (Сиверсон), 56:04 — 3:5. Мерсер — 24 (п.в., Хишир, Татар), 57:58 — 3:6Вратари: Стэлок (57:42 — 57:58) — БлэквудШтраф: 2-2Броски: 17 (4+9+4) — 40 (10+16+14)

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 3:6

«Колорадо» — «Даллас» 5:2

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил свою 17-ю шайбу в сезоне. Голкипер победителей Александр Георгиев отразил 27 бросков. Нападающий гостей Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Вратари: Маккиннон — 33 (Рантанен), 8:54 — 1:0. О`Коннор — 10 (Кольяно), 26:04 — 2:0. Сегин — 19 (бол., Дадонов, Робертсон), 31:54 — 2:1. Маккиннон — 34 (бол., Рантанен, Комфер), 39:47 — 3:1. Ничушкин — 17 (п.в., Рантанен), 56:52 — 4:1. Павелски — 24 (бол., Робертсон, Хейсканен), 58:44 — 4:2. Рантанен — 49 (мен., п.в.), 59:48 — 5:2Вратари: Георгиев — Эттингер (55:48 — 56:52, 58:12 — 58:15, 58:44 — 59:48)Штраф: 10-6Броски: 32 (9+11+12) — 28 (10+7+11)

У «Далласа», «Колорадо» и «Лос-Анджелеса» по 96 очков в активе. Они делят с третьего по пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Колорадо» — «Даллас» 5:2

«Вегас» — «Миннесота» 4:1

«Вегас» со 101 очком занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 97 очками — на четвертой строчке.

«Вегас» — «Миннесота» 4:1

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» 1:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Дурзи — 9 (Иафалло, Фиала), 31:45 — 0:1. Грундстрем — 12, 45:22 — 0:2. Бьоркстранд — 18 (бол., Спронг, Шульц), 48:25 — 1:2. Фиала — 23 (п.в., Иафалло, Лизотт), 59:14 — 1:3Вратари: Джонс — КоплиШтраф: 2-4Броски: 26 (6+8+12) — 19 (6+8+5)

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» 1:3

«Аризона» — «Сан-Хосе» 2:7

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Данил Гущин забил в дебютном для себя матче в НХЛ. Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Эрик Карлссон, который сделал четыре результативные передачи. У Ноа Грегора в активе хет-трик.

«Сан-Хосе» с 59 очками в активе занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» (67) — 13-я.

«Аризона» — «Сан-Хосе» 2:7

«Эдмонтон» — «Анахайм» 6:0

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился форвард Леон Драйзайтль, по разу отличились Зак Хайман, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид, также сделавший результативную передачу. Для канадца эта шайба стала 62-й в этом сезоне НХЛ. Он является лидером гонки снайперов лиги.