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    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Филадельфия»
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    Джейк Генцел
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 3 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 01:00 Филадельфия Филадельфия
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    «Питтсбург»

    В конце регулярки «Питтсбург» продолжает всеми силами цепляться за квалификацию в Кубок Стэнли. В данный момент «Пенс» имеют 84 очка после 75 матчей, занимают восьмое место на Востоке и готовятся к тяжелейшему челленджу с «Бостоном».

    Во второй половине марта «Питтсбург» допустил четыре подряд срезки, которые привели к тотальным потерям очков и подбитому ментальному состоянию команды, так как в трех встречах из четырех в ее ворота забрасывали по 4+ шайбы.

    Зато заморозилась минусовая серия «Пингвинз» максимально сочно. 23 марта парни Майка Салливана разорвали «Колорадо». Но крупная победа над праймовыми «Эвеланш» не стала существенным переломом. В четырех следующих матчах успехи «Пенс» оценивались в 50%.

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    Без набранных очков «Питтсбург» закрыл выездной матч с «Далласом» (2:3), после чего Малкин и компания подрезали +2 у «Вашингтона» (4:3). Позже «Пингвинз» проиграли «Детройту» (4:7) и придушили «Нэшвилл» (2:0).

    «Филадельфия»

    В текущем сезоне филадельфийцы попали в список главных неудачников Восточной конференции. В данный момент команда провела 74 встречи и заработала 71 балл. В таблице она занимает 14-ю строчку.

    В 20-х числах прошлого месяца «Филадельфия» выдала царскую по своим меркам серию. В нее вошли четыре подряд встречи без поражений. Трижды «Флайерз» прикончили соперников в основное время.

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    • Первые +2 команда Джона Тортореллы достала в раунде с «Флоридой» (6:3). Дальше на очереди оказалась «Миннесота» (5:4 Б). Влегкую филадельфийцы разобрались с «Детройтом» (3:0), а закрыли вин-стрик победой над «Монреалем» (3:2).

    Упомянутые встречи «Филадельфия» провела в «Веллс Фарго Центре». Но в первом же матче за его пределами случилась срезка. На территории «Оттавы» «Флайерз» проиграли в овертайме (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 4.60, а на победу «Филадельфии» — 4.00.

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    Прогноз

    Травмы Кэма Аткинсона и Трэвиса Конечны для филадельфийского ростера по умолчанию становятся значительными. Но пока команда Тортореллы справляется, да еще и умудряется выдумывать беспроигрышные серии. Увы, сезон этим не спасти.

    «Питтсбург» же отчаянно рубится за квалификацию. В данный момент на этом направлении он имеет неплохие успехи, но сбавлять темп «пингвинам» рано. Дома их ждет принципиальный соперник, а с таким классом конкурентов даже далекая от идеала бригада Салливана в последнее время успешно разбирается.

    Ставка

    В недавнем прошлом «Пингвинз» прикончили несколько топ-клубов. Неужели они не вывезут домашнюю игру с «Флайерз»? Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1.5 за 2.05.

    Прошлый дерби-стайл замес подарил 6 голов в сумме, да и в целом между собой эти команды рубятся результативно, поэтому в качестве альтернативы предлагаем вариант — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 4 за 2.24.

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    «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на хоккей. Дерби Пенсильвании вновь останется за «Питтсбургом»
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