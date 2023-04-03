Во втором матче серии финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Во второй раз в Кубке Гагарина-2022/23 «Ак Барс» добился победы в стартовом матче. На «Татнефть-Арене» разборки с «Авангардом» телепортировались в овертайм, где Казань все и закончила — 3:2 ОТ.

По ходу встречи в ростере «Ак Барса» блеснул Дмитрий Кагарлицкий, который воткнул по голу в первом и втором периодах. Два ассиста вписал в свою статистику и Вячеслав Войнов, появившийся в старте в первом звене.

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Победный гол за «барсов» вмазал Кирилл Панюков. Для 25-летнего напа из Казахстана это вторая шайба в плей-офф. На гол в овертайме команда Зинэтулы Билялетдинова потратила чуть больше двух минут.

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Всего за матч «Ак Барс» нанес 23 броска в створ, еще 20 попыток были заблокированы. Реализацию в этой встрече Казань раскрутила до 13.04%, а вратарь Тимур Билялов оформил 26 сэйвов (92.86%).

«Авангард»

На «Татнефть-Арене» «Авангард» высадился с 8-матчевой победной серией, которая отныне остается в прошлом. В дебютном раунде с «Ак Барсом» омичи навязали упорную борьбу, но допустили срез в овертайме (2:3 ОТ).

По ходу матча «Авангард» пропустил относительно быстрый гол в первом периоде, а во втором начал отлетать в две шайбы. Все время гостей кошмарил Кагарлицкий. Один раз «ястребов» подвело удаление. Всего в меньшинстве они откатали 4 минуты.

В третьем периоде команда Михаила Кравеца включила камбэк-режим и ввалила двушку. Обе шайбы забросил Корбэн Найт. Дважды Омск забивал во время численного преимущества, а сравнять счет удалось за 3 секунды до финальной сирены.

В овертайме «Авангард» продержался 2:14. Всего в этой игре парни Кравеца врезали 28 ударов в створ, реализация которых поднялась до 7.14%. Голкипер Василий Демченко совершил 20 спасений (86.96%).

Коэффициенты

На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 2.30, на ничью — 3.40, а на «Авангард» — 3.10.

Прогноз

Прошлую игру Омск на морально-волевых перевел в овертайм, где окончательно потух. Но по ходу матча он не выглядел безнадежно и мог не доводить ситуацию до такого положения.

В ответке на «Татнефть-Арене» «Авангард» постарается сыграть иначе . Его звездные форварды накрутят процент реализации и добьются победы в преддверии трансфера домой.

Ставка

«Ак Барс» не показал ничего такого, с чем бы не справился Омск со второй попытки. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.29.

Доводить ситуацию до критической по принципу первой встречи «ястребы» явно не захотят, поэтому резонно ожидать попыток полностью взять игру под контроль. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 3.50.

Если не привязываться к результату в чью-либо сторону, хорошим вариантом будет ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 за 2.16.