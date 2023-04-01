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    Гости легко справятся со своим соперником?

    «Аризона» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 01 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Маллет Арене» 01 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2023 года

    «Аризона»

    «Аризона» проиграла пять своих последних поединков подряд, но такое с коллективом Туриньи случалось частенько и не только по этому сезону.

    Однако в этих пяти поражениях коллектив из южного штата смог заработать даже два очка, а проигрыши в остальных встречах были с минимальным счетом.

    Коэффициенты матча Аризона — Даллас

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    «Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 67 очков после 75 сыгранных матчей. «Койоты» способны доставить проблемы «Далласу», но у гостей достаточно сил, чтобы легко победить на «Маллет-Арене».

    «Даллас»

    В последних матчах у «Далласа» победы чередуются с поражениями, но кардинально ничего не меняется. Игроки рвутся в плей-офф, и для них нет никакой разницы, с какого места они собираются туда отправляться.

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    В гостях у коллектива из Техаса две победы подряд, поэтому не будет удивлением, если в предстоящей встрече против «койотов» гости продолжат свою победную выездную серию.

    На данный момент «Даллас» размещается на шестом месте в своей конференции, имея в своем активе 94 очка после 74 сыгранных матчей. Четыре последних поединка против «Аризоны» закончились в пользу коллектива Дебура.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.94, на ничью — 4.88, на гостей — 1.79.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Интересный матч предвидится, но предположим победу гостей.

    Альтернативный прогноз: Игра получится обоюдоострой с обилием заброшенных шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.

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    «Аризона» — «Даллас»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости легко справятся со своим соперником?
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