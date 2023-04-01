В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Маллет Арене» 01 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

«Аризона» проиграла пять своих последних поединков подряд, но такое с коллективом Туриньи случалось частенько и не только по этому сезону.

Однако в этих пяти поражениях коллектив из южного штата смог заработать даже два очка, а проигрыши в остальных встречах были с минимальным счетом.

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«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 67 очков после 75 сыгранных матчей. «Койоты» способны доставить проблемы «Далласу», но у гостей достаточно сил, чтобы легко победить на «Маллет-Арене».

«Даллас»

В последних матчах у «Далласа» победы чередуются с поражениями, но кардинально ничего не меняется. Игроки рвутся в плей-офф, и для них нет никакой разницы, с какого места они собираются туда отправляться.

В гостях у коллектива из Техаса две победы подряд, поэтому не будет удивлением, если в предстоящей встрече против «койотов» гости продолжат свою победную выездную серию.

На данный момент «Даллас» размещается на шестом месте в своей конференции, имея в своем активе 94 очка после 74 сыгранных матчей. Четыре последних поединка против «Аризоны» закончились в пользу коллектива Дебура.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.94, на ничью — 4.88, на гостей — 1.79.

Прогноз и ставка

Прогноз: Интересный матч предвидится, но предположим победу гостей.

Альтернативный прогноз: Игра получится обоюдоострой с обилием заброшенных шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.