В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Энтерпрайз центре» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» решил громко хлопнуть дверью перед завершением регулярного сезона и проиграл всего лишь два матча за шесть последних встреч по календарю.

Тем более последний поединок против «Лос-Анджелеса» получился так и вовсе настоящим триллером с 13 заброшенными шайбами, но все равно был проигран.

Сейчас «Сент-Луис» располагается на 12 месте в своей конференции, и о продвижении по таблице наверх попросту можно забыть. У коллектива из Миссури 72 очка после 73 сыгранных матчей. В игре против «Ванкувера» гости больший фаворит на победу, нежели хозяева.

«Ванкувер»

«Ванкувер» под конец сезона неожиданно проснулся и обыгрывает практически всех подряд, кто ему попадается по календарю.

«Косатки» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч и не сбираются уступать игру «Сент-Луису», тем более они на данный момент времени выглядят лучше своего соперника по многим параметрам.

После 73 матчей у команды из Ванкувера столько же очков, как и игр. Перед игрой с «музыкантами» клуб с западного побережья обошёл в турнирной таблице как раз «Сент-Луис». В предстоящей игре гости имеют неплохие шансы, чтобы продолжить свою победную поступь.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.78, на гостей — 2.48.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости явно настроены победить и им это вполне по силам.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.30.