«Сент-Луис»
«Сент-Луис» решил громко хлопнуть дверью перед завершением регулярного сезона и проиграл всего лишь два матча за шесть последних встреч по календарю.
Тем более последний поединок против «Лос-Анджелеса» получился так и вовсе настоящим триллером с 13 заброшенными шайбами, но все равно был проигран.
Сейчас «Сент-Луис» располагается на 12 месте в своей конференции, и о продвижении по таблице наверх попросту можно забыть. У коллектива из Миссури 72 очка после 73 сыгранных матчей. В игре против «Ванкувера» гости больший фаворит на победу, нежели хозяева.
«Ванкувер»
«Ванкувер» под конец сезона неожиданно проснулся и обыгрывает практически всех подряд, кто ему попадается по календарю.
«Косатки» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч и не сбираются уступать игру «Сент-Луису», тем более они на данный момент времени выглядят лучше своего соперника по многим параметрам.
После 73 матчей у команды из Ванкувера столько же очков, как и игр. Перед игрой с «музыкантами» клуб с западного побережья обошёл в турнирной таблице как раз «Сент-Луис». В предстоящей игре гости имеют неплохие шансы, чтобы продолжить свою победную поступь.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.78, на гостей — 2.48.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости явно настроены победить и им это вполне по силам.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.30.