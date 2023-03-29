ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэниэл ЛевиПохоже, Конте не виноват. Решения Леви — возможно, главная проблема «Тоттенхэма» Антонио Конте Обреченный союз. Как «Тоттенхэм» Конте стал «токсичным» Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферный дайджест. 21-27 марта
  • 18:58
    • Глава МОК Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов
  • 14:36
    • «Торпедо» объявило о назначении испанца Клотета главным тренером
    Все новости спорта

    Гости легко обыграют «блюзменов»?

    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Ванкувер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Энтерпрайз центре» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2023 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Ванкувер Ванкувер
  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» решил громко хлопнуть дверью перед завершением регулярного сезона и проиграл всего лишь два матча за шесть последних встреч по календарю.

    Тем более последний поединок против «Лос-Анджелеса» получился так и вовсе настоящим триллером с 13 заброшенными шайбами, но все равно был проигран.

    Сейчас «Сент-Луис» располагается на 12 месте в своей конференции, и о продвижении по таблице наверх попросту можно забыть. У коллектива из Миссури 72 очка после 73 сыгранных матчей. В игре против «Ванкувера» гости больший фаворит на победу, нежели хозяева.

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» под конец сезона неожиданно проснулся и обыгрывает практически всех подряд, кто ему попадается по календарю.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Косатки» за шесть последних поединков проиграли всего лишь один матч и не сбираются уступать игру «Сент-Луису», тем более они на данный момент времени выглядят лучше своего соперника по многим параметрам.

    После 73 матчей у команды из Ванкувера столько же очков, как и игр. Перед игрой с «музыкантами» клуб с западного побережья обошёл в турнирной таблице как раз «Сент-Луис». В предстоящей игре гости имеют неплохие шансы, чтобы продолжить свою победную поступь.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.78, на гостей — 2.48.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости явно настроены победить и им это вполне по силам.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Иран — Кения
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тревизан — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Узбекистан — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хачанов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.76
  • Прогноз на матч Уэльс — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Косово — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Боливия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости легко обыграют «блюзменов»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры