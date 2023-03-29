В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В регулярном чемпионате «Детройт» провел 72 матча, в которых прикарманил 71 балл. В Восточной конференции клуб из Мичигана застрял на 13-й строчке без перспективы побороться за плей-офф.

У «Детройта» в регулярке по-прежнему все серо и депрессивно. В шести последних встречах он потерпел пять поражений, причем каждая игра была слита в основное время, а значит, «крылья» убегали с площадки без набранных очков.

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В период с 15 по 21 марта команда Дерека Лалонда проиграла трижды. В Теннесси ее перекусил «Нэшвилл» (1:2), а в родном Мичигане случились крупные влеты «Колорадо» (1:5) и «Флориде» (2:5).

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Единственную во второй половине марта победу «Ред Уингз» удалось подцепить в матче с «Сент-Луисом» (3:2 Б), которому пришлось вернуть 2 очка в ответке (3:4). Свою последнюю встречу «Детройт» провел в Пенсильвании, где выдал тухлую игру с «Филадельфией» (0:3).

«Питтсбург»

За плей-офф «Питтсбург» бьется с несколькими соперниками, которые прижимают его с двух сторон. В данный момент он занимает восьмое место на Востоке с 82 очками после 73 матчей. От девятой «Флориды» «пингвины» отпрыгнули на 3 балла. Такая же дистанция между седьмыми «Айлендерс».

Как и будущий соперник, «Питтсбург» в недавнем прошлом вынужден был перетерпеть свою минусовую серию. Без набранных баллов он остался четырежды — в период с 15 по 21 марта.

По-крупному «Пингвинз» срезались «Монреалю» (4:6) и «Рейнджерс» (2:4, 0:6), а лайтовое, не такое же неприятное поражение команда Майка Салливана нашла в домашнем матче с «Оттавой» (1:2).

Качнуть результаты в лучшую сторону «Питтсбург» решил в игре с «Колорадо» (5:2), после которой допустил очередной промах. Произошел он в гостях у «Далласа» (2:3). Зато последний матч «Пингвинз» закрыли турнирно и ментально важной победой. На своей территории они скосили «Вашингтон» (4:3).

Коэффициенты

На «Детройт» букмекеры выкатывают коэффициент 3.30, на ничью — 4.40, а на «Питтсбург» — 1.91.

Прогноз

Даже в период максимально ответственного этапа регулярки «Питтсбург» много глупит и теряет очки там, где этого делать не нужно. Команда все еще далека от прайма и стабильности, но борьба за плей-офф продолжается.

В данный момент вопрос с квалификацией «Пингвинз» решают успешно, но плотность конкурентов не позволяет им катать вполсилы матчи даже с аутсайдерами . В игре с полумертвым «Детройтом» Малкину и компании вновь будет тяжело, но в сочной игре гости из Пенсильвании должны отбирать +2.

Ставка

«Детройт» в последнее время слил достаточно матчей, а от самой регулярки ему уже ничего не нужно. Сейчас настал идеальный момент, чтобы завалить «Ред Уингз». Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 4.5 за 1.90.

При этом дерзкую команду Лалонда расколоть сразу будет тяжело, со свежими силами она определенное время сможет отвечать на выпады «Пингвинз». Наш альтернативный прогноз — ничья в первом периоде за 3.00.