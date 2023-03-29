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    После крутого камбэка «Локомотив» добьет ЦСКА

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    ЦСКА — «Локомотив». Шестой матч серии
    В седьмом матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 29 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 29 Марта 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    ЦСКА

    Полуфинал конференции складывался для ЦСКА идеально. В четырех матчах «армейцы» оформили три победы и максимально приблизились к выходу в следующий раунд. Но при 3:1 в серии москвичи закисли.

    Последнюю победу в этом противостоянии ЦСКА подрезал 23 марта. На «Арене-2000» он ввалил по голу в каждом периоде и вырубил соперника в две шайбы — 3:1. За столичный клуб забивали Мамин, Карнаухов и Каменев.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив

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    При сочном превосходстве команда Сергея Федорова завалилась домой, где отлетела всухую и минимально — 0:1. За три периода «армейцы», будучи в миллиметрах от следующего раунда, нанесли всего 21 удар в створ. Кипер ЦСКА Адам Рейдеборн засэйвил 24 броска (96%).

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    Имел шансы ЦСКА прикончить «Локо» и в шестой игре. После первого периода на табло «Арены-2000» красовался счет 1:1, но «армейцы» вновь срезались с микроскопическим перевесом соперника — 1:2. Суммарно за весь матч парни Федорова бахнули 34 удара в створ, а реализация оказалась трухлявой (2.94%).

    «Локомотив»

    21 марта «Локомотив» выдал крутой перфоманс на своем льду (6:2), который позволил стереть в пыль соперника и сократить разрыв в серии. Но после этого Ярославль уступил «армейцам» дома и оказался в шаге от вылета — 1:3.

    Однако в заведомо проигрышном положении «Локомотив» включил камбэк-мод и начал терроризировать московскую бригаду. В паре следующих матчей «железнодорожники» с трудом, но вырвали победы.

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    • 25 марта команда Игоря Никитина прибила «армейцев» с помощью единственной шайбы, которую воткнул Максим Березкин. За три периода «Локо» врезал 25 бросков в створ, а Даниил Исаев оформил 21 спасение.

    Двумя днями позже серия телепортировалась в Ярославль, где «Локомотив» снова одержал верх — 2:1. За хозяев в том матче отличились Егор Аверин и Александр Полунин. Чтобы казнить ЦСКА, парням Никитина хватило всего 17 бросков в створ, реализация которых раскрутилась до 11.76%.

    Коэффициенты

    На ЦСКА букмекеры выгружают коэффициент 2.21, на ничью — 3.70, а на «Локомотив» — 3.00.

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    Прогноз

    В полуфинальную серию «Локомотив» влил бесчисленное количество энергии и самоотдачи, благодаря которой приблизился к крутому персональному подвигу.

    При 3:3 в серии ярославцы на морально-волевых готовы к финальному штурму ЦСКА, который, как кажется, перестал верить в свою мощь. Несмотря на выездной раунд, психологическая инициатива на стороне команды Никитина.

    Ставка

    Бездарно сливать серию в седьмой игре гости не станут. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит в матче за 2.24.

    Традиционно игра двух осторожных команд пройдет без гиперскоростей и космической результативности. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет + ТМ 4.5 с коэффициентом 2.21.

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