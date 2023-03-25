ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией Иран — РоссияОтбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень Сборная Бразилии находится в неопределенностиЛатиноамериканские контрасты. Аргентина еще празднует, а Бразилия ищет потерянную искру
    Все новости спорта

    «Нью-Джерси» выдаст концерт на льду «Баффало» и забудет о недавних потерях

    «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 25 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Хьюз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2023 года

    «Баффало»

    В 70 матчах сезона «Баффало» достал 72 очка. В Восточной конференции клуб застрял на 12-й строчке. При максимально благоприятных раскладах он может побороться за топ-10. Дистанция между «Вашингтоном» — 4 балла с тремя играми в запасе.

    Сейчас у команды Дона Гранато совсем все плохо: в последних 9 матчах она потерпела 8 поражений. В 6 встречах «Сейбрз» остались без набранных очков, а в четырех пропустили по 5+ голов.

    Коэффициенты матча Баффало — Нью-Джерси

    1X2Новым игрокам
  • 3.304.601.87Фрибет$40
    •

    Последняя победа залетела в пыльный архив «Баффало» 14 марта. В тот день он неожиданно срубил «Торонто» (4:3). Причем произошло это в Канаде, где «Мэйпл Лифс» ранее успели грохнуть «Эдмонтон».

    Все прогнозы на НХЛ

    После рубки на льду Онтарио «Баффало» вклинился в привычный темп и снова четырежды закрыл матчи в статусе лузера. Поочередно «Сейбрз» отлетели от «Вашингтона» (4:5 Б), «Филадельфии» (2:5), «Бостона» (0:7) и «Нэшвилла» (3:7).

    «Нью-Джерси»

    Банда из Джерси крепко вцепилась за третью строчку, которую занимает благодаря 98 очкам после 71 матча. От четвертого «Торонто» она отпрыгнула на 3 балла, а от второй «Каролины» отстала на пару делений.

    Совсем недавно «Нью-Джерси» сам отбомбил минусовую серию. В отличие от «Баффало», сливались «Девилз» не так массово. В период с 15 по 19 марта они уступили трижды.

  • НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин набрал два очка, «Тампа» пропустила семь шайб от «Оттавы»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 марта
  • Сегодня

    • В красную статистику «Девс» вошли два раунда с «Тампой-Бэй» в «Пруденшал Центре» (1:4, 3:4 Б), после которых команда Линди Раффа неудачно заехала на территорию «Флориды» (2:4).

    Во встрече 20 марта настал час реванша. На «Амали Арене» «Нью-Джерси» покалечил «Тампу-Бэй» (5:2). В последней игре «Девилз» закусились с «Миннесотой». В матче с «Уайлд» парни Раффа скисли в овертайме (1:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Баффало» букмекеры выгружают коэффициент 3.15, на ничью — 4.70, а на «Нью-Джерси» — 2.05.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    К встрече с третьей силой на Востоке «Баффало» ползет в помятом состоянии. Команда пережила серию крупных поражений. Едва ли ей удастся это исправить в игре с мотивированными «Девилз», перед которыми замаячила вторая строчка в конференции.

    «Нью-Джерси» откатал цикл слабых по результатам матчей. Теперь его цель — перекрыть часть турнирных потерь. На льду тухлого «Баффало» эту задачу можно решить.

    Ставка

    В «КиБанк Центре» тусовкой будут рулить гости. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит за 2.05.

    Практически каждый матч «Баффало» в текущем сезоне — это рок-концерт с кучей голов в обе стороны. Поэтому в качестве альтернативы берем вариант — тотал больше 6.5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Южная Корея — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина U-21 — Дания U-21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Александрова — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вольф — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нигерия — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грачева — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вондроушова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Узбекистан — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Банис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Египет — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сенегал — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» выдаст концерт на льду «Баффало» и забудет о недавних потерях
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры