В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 70 матчах сезона «Баффало» достал 72 очка. В Восточной конференции клуб застрял на 12-й строчке. При максимально благоприятных раскладах он может побороться за топ-10. Дистанция между «Вашингтоном» — 4 балла с тремя играми в запасе.

Сейчас у команды Дона Гранато совсем все плохо: в последних 9 матчах она потерпела 8 поражений. В 6 встречах «Сейбрз» остались без набранных очков, а в четырех пропустили по 5+ голов.

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Последняя победа залетела в пыльный архив «Баффало» 14 марта. В тот день он неожиданно срубил «Торонто» (4:3). Причем произошло это в Канаде, где «Мэйпл Лифс» ранее успели грохнуть «Эдмонтон».

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После рубки на льду Онтарио «Баффало» вклинился в привычный темп и снова четырежды закрыл матчи в статусе лузера. Поочередно «Сейбрз» отлетели от «Вашингтона» (4:5 Б), «Филадельфии» (2:5), «Бостона» (0:7) и «Нэшвилла» (3:7).

«Нью-Джерси»

Банда из Джерси крепко вцепилась за третью строчку, которую занимает благодаря 98 очкам после 71 матча. От четвертого «Торонто» она отпрыгнула на 3 балла, а от второй «Каролины» отстала на пару делений.

Совсем недавно «Нью-Джерси» сам отбомбил минусовую серию. В отличие от «Баффало», сливались «Девилз» не так массово. В период с 15 по 19 марта они уступили трижды.

В красную статистику «Девс» вошли два раунда с «Тампой-Бэй» в «Пруденшал Центре» (1:4, 3:4 Б), после которых команда Линди Раффа неудачно заехала на территорию «Флориды» (2:4).

Во встрече 20 марта настал час реванша. На «Амали Арене» «Нью-Джерси» покалечил «Тампу-Бэй» (5:2). В последней игре «Девилз» закусились с «Миннесотой». В матче с «Уайлд» парни Раффа скисли в овертайме (1:2 ОТ).

Коэффициенты

На «Баффало» букмекеры выгружают коэффициент 3.15, на ничью — 4.70, а на «Нью-Джерси» — 2.05.

Прогноз

К встрече с третьей силой на Востоке «Баффало» ползет в помятом состоянии. Команда пережила серию крупных поражений. Едва ли ей удастся это исправить в игре с мотивированными «Девилз», перед которыми замаячила вторая строчка в конференции .

«Нью-Джерси» откатал цикл слабых по результатам матчей. Теперь его цель — перекрыть часть турнирных потерь. На льду тухлого «Баффало» эту задачу можно решить.

Ставка

В «КиБанк Центре» тусовкой будут рулить гости. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит за 2.05.

Практически каждый матч «Баффало» в текущем сезоне — это рок-концерт с кучей голов в обе стороны. Поэтому в качестве альтернативы берем вариант — тотал больше 6.5 за 1.98.