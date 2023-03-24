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    «Бостон» прикончит предпоследнюю команду Востока

    «Бостон» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Монреаль»
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    «Бостон» в игре с «Оттавой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ТД Гарден» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2023 года

    «Бостон»

    В текущей регулярке «Бостон» безальтернативно царит в Восточной конференции. В 70 играх он поднял 113 очков и закрепился на первом месте с 13-балльным отрывом от второй «Каролины».

    В период с 12 по 15 марта на победные частоты «Бостона» была поставлена заглушка. В двух подряд матчах он умудрился проиграть андердогам, пропустив в сумме 11 голов. Неожиданно «Брюинз» срезались «Детройту» (3:5) и «Чикаго» (3:6).

    Коэффициенты матча Бостон — Монреаль

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    После двух резких оплеух команда Джима Монтгомери восстановила природный баланс, выдав серию из четырех побед. В каждой без исключения игре она завалила соперников в основное время, трижды оформив гандикап в 3+ шайбы.

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    В будничный по меркам «Бостона» отрезок вошли три гостевые встречи. На чужой территории «Брюинз» протаранили «Виннипег» (3:0), «Миннесоту» (5:2) и «Баффало» (7:0). Дома парни Монтгомери прикончили «Оттаву» (2:1).

    «Монреаль»

    Канадцы из Квебека продолжают торчать в яме после крутого сезона 2020/21. В текущей регулярке команда застряла на 15-м месте в Восточной конференции с 62 очками после 71 игры.

    В мартовской кампании «Монреаля» светлых моментов было минимум. В первой половине месяца «Канадиенс» выключила безвыигрышная серия, которая сковывала команду в течение семи туров.

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    • На время прекратить страдания хоккеистам Мартена Сан-Луи удалось в выездном матче с «Питтсбургом» (6:4). У «Пингвинз» вошли в норму эпизодические помутнения. За встречей в Пенсильвании настала жара в Санрайзе, где канадцы по-крупному влетели «Флориде» (5:9).

    Два последних матча «Монреаль» отбомбил против «Тампы-Бэй». На «Амали Арене» все ожидаемо закончилось плохо (3:5). Зато на своей территории команде удалось зарядить сенсацию (3:2).

    Коэффициенты

    На «Бостон» букмекеры выкатывают коэффициент 1.44, на ничью — 5.30, на победу «Монреаля» — 5.90.

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    Прогноз

    «Бостон» уверенно мчит в плей-офф с прочным запасом по очкам. Команда Монтгомери, вероятно, закончит регулярку на первом месте, учитывая относительно простой календарь в остатке сезона.

    «Монреаль» — максимально проходной соперник, которого хозяева «ТД Гарден» размажут без неприятностей по ходу встречи. При этом и тратить лишние силы на андердога «Бостон» не будет. При домашней толпе он хлопнет «Канадиенс», но суперзабивной игра не получится.

    Ставка

    В будничном режиме парни Монтгомери ввалят по голу во всех двадцатиминутках. Наши прогноз и ставка — «Бостон» забьет в каждом периоде за 2.10.

    Дополнительно можно рассмотреть вариант — «Бостон» победит + ТМ 6.5 с коэффициентом 2.62. Едва ли команда планирует рвать жилы ради обезглавливания предпоследнего клуба конференции.

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    «Бостон» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» прикончит предпоследнюю команду Востока
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