В третьем матче серии 1/2 финала Запада «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 20 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Перед возвращением в Ярославль «Локомотив» мог претендовать на большее, но беспощадная плей-офф кампания устроила его на 0:2 в раунде с ЦСКА.

В дебютной игре «Локомотив» отлетел всухую, допустив пару ошибок в третьем периоде — 0:2. За час толкотни на льду «железнодорожники» нанесли 35 ударов в створ при 13 со стороны ЦСКА. Но сожрать соперника статистически и по счету — разные понятия.

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Еще печальнее команде Игоря Никитина пересматривать хайлайты игры 19 марта. В ней «Локомотив» рубил «армейцев» в две шайбы до 14-й минуты второго периода, после чего стал жертвой камбэк-режима хозяев — 2:3.

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В упомянутом матче ярославцы раскрутили количество бросков в створ до 42, а в ответ получили всего 17. Однако в очередной раз «Локомотив» подрезала его плюшевая реализация (4.76%), за которую фаворит сумел наказать.

ЦСКА

После изнурительной серии с «Северсталью», явно шедшей не по плану, ЦСКА мигом кинулся с кулаками на «Локомотив». Москвичи знают, что в Ярославле можно отлететь, поэтому дома они откатали раунд почти идеально.

В дебютной встрече ЦСКА прикончил «Локо» всухую — 2:0. По голу в третьем периоде врезали Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов. Кипер «армейцев» Адам Рейдеборн оформил 35 сэйвов.

Труднее ЦСКА далась вторая победа, которую пришлось перекусывать после двух пропущенных гостевых шайб. Но на выпады Ярославля вовремя ответили Максим Мамин и Даррен Диц. Добил «Локо» Михаил Григоренко — 3:2.

За весь матч «армейцы» влепили 17 точных ударов, подкрутив при этом реализацию к солидным 17.65%. В разы больше пахать пришлось Адаму Рейдеборну, который отразил 40 бросков (95.24%).

Коэффициенты

На «Локомотив» букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью — 3.65, а на ЦСКА — 2.85.

Прогноз

Ни в одном матче из двух у ЦСКА не было статистического преимущества над «Локо», но его высокая реализация, класс и умение терпеть помогли добиться двух побед. Теперь «армейцам» будет тяжелее.

На «Арене-2000» ярославцы постараются выбить из ЦСКА весь его фарт, но к и такому команда Федорова будет готова. Москвичи знают о потенциале «Локомотива» на его льду и не допустят, чтобы тот сократил разрыв в серии .

Ставка

Если реализация «армейцев» останется на прежнем уровне, то даже в далекой от бешеных скоростей игре в атаке они возьмут верх. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 2.16.

При этом «Локо», оставаясь максимально заряженным и злым, не будет наблюдать за перфомансом гостей со стороны. Если команда Федорова и оформит победу, то сделает это через «верх». Наш альтернативный прогноз — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.57.