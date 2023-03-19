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    «Авангард» доведет преимущество до двух побед

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    Арсений Грицюк
    Во втором матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 19 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 19 Марта 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Авангард»

    Для «Авангарда» ключевой целью на ближайшие матчи были победы на родной «G-Drive Арене», где местная публика кайфует от плей-офф, который не видела больше четырех лет. Пока с этой задачей «ястребы» справляются. В дебютном раунде полуфинала они срезали «Магнитку» — 2:1 ОТ.

    Единственную шайбу в основное время вмазал Рид Буше, который в текущей кампании Кубка Гагарина настрелял пять очков (2+3). Чтобы влепить панч «Магнитке», форварду хватило 10 минут.

    В овертайме команды отбомбили почти девять минут. Победную шайбу вонзил Арсений Грицюк. Для него это второй гол в плей-офф. Суммарно за весь матч «ястребы» нанесли 31 удар в створ. Реализация держалась на уровне 6.45%.

    Все прогнозы на КХЛ

    Общая плей-офф серия без поражений «Авангарда» увеличилась до пяти матчей. В четвертьфинале конференции Омск смял «Сибирь» после проигранной первой встречи — 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ.

    «Металлург» Мг

    После резиновой серии с «Авто» «Металлург» Мг примчал в Омск на разборки со свежим «Авангардом». И снова «Магнитку» ждал раунд, переваливший за 60 минут. В овертайме «лисы» и срезались — 1:2 ОТ.

    В этой встрече «Металлург» Мг занимался только тем, чтобы отыграть относительно раннюю фору «Авангарда». Единственную шайбу ввалил Семен Кошелев. В текущем плей-офф 27-летний нап набрал 4 очка (3+1).

    За три периода команда Ильи Воробьева влепила 24 броска в створ ворот, точность держалась на уровне 4.17%. Неплохую встречу провел Эдвард Паскуаль. Вратарь «Магнитки» засэйвил 29 ударов (93.55%).

    В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг и «Автомобилист» оказались одной из двух пар, которые оттарабанили семь матчей. В двух последних играх с екатеринбуржцами «лисы» победили, забросив 9 шайб в основное время — 6:3, 4:3 ОТ.

    Коэффициенты

    На «Авангард» букмекеры выкатывают коэффициент 2.07, на ничью — 4.00, а на «Металлург» Мг — 3.10.

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    Прогноз

    В первом матче серии «Авангард» цапнул победу, но легко при этом команде не было. В преддверии выезда в Магнитогорск бригада Кравеца откатает еще один раунд так, чтобы уехать в гости при 2:0. В других вариантах «лисы» могут наказать. «Автомобилист» это подтвердит.

    Омск по-прежнему находится в топ-форме, а у «Металлурга» Мг никуда не растворились его оборонительные проблемы, поэтому на своем льду у «ястребов» будет реальная перспектива увеличить преимущество перед выездным этапом.

    Ставка

    Пока хоккеисты Кравеца рубятся на своем льду, они будут стопроцентными фаворитами. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.07.

    В прошлой встрече «Авангард» ждал по умолчанию валидольный овертайм, но со второй попытки хозяева захотят закрыть все вопросы в основное время. В качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.40.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» доведет преимущество до двух побед
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