В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Амали Арене» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа»

«Тампа» зашла в очень серьезный кризис, который сейчас находится на пике. За пять последних поединков коллектив из Флориды не выиграл ни разу, а в последнем поединке так и вовсе проиграл «Каролине» с неприличным счетом 0:6.

На домашнем льду коллектив из Флориды также проиграл три поединка кряду, поэтому тяжело будет «молниям» хоть на какую-либо победу в предстоящем поединке.

Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 79 очков после 63 сыгранных матчей. За пять последних очных поединков против «Филадельфии» подопечные Купера проиграли всего лишь один раз.

«Филадельфия»

«Филадельфии» в последних матчах нечем похвастаться, впрочем, как и по всему сезону. В последнем матче она довольствовалась победой над снова загрустившим «Детройтом», но эта победа стала первой за пять последних поединков.

В гостях у клуба Тортореллы все та же одна победа из пяти проведенных матчей, но уже против «Калгари». Шансы выиграть у «Тампы» на её площадке есть, но не очень много несмотря на плачевную форму соперника.

На данный момент «Филадельфия» на 14 месте в своей конференции и вполне может побороться за победу в предстоящем поединке, поскольку «Тампа» сейчас явно не в тонусе.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 5.30, на гостей — 4.78.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее своего соперника, но в предстоящем поединке гости вполне могут преподнести сюрприз коллективу Купера.

Альтернативный прогноз: Матч ожидается нервным, поэтому никто не удивится огромному количеству удалений в предстоящей встрече.

Ставка: Х с коэффициентом 5.30.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.40.