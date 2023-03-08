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    Гости могут продлить проигрышную серию «Тампы»?

    «Тампа» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 08 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Амали Арене» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа»

    «Тампа» зашла в очень серьезный кризис, который сейчас находится на пике. За пять последних поединков коллектив из Флориды не выиграл ни разу, а в последнем поединке так и вовсе проиграл «Каролине» с неприличным счетом 0:6.

    На домашнем льду коллектив из Флориды также проиграл три поединка кряду, поэтому тяжело будет «молниям» хоть на какую-либо победу в предстоящем поединке.

    Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 79 очков после 63 сыгранных матчей. За пять последних очных поединков против «Филадельфии» подопечные Купера проиграли всего лишь один раз.

    «Филадельфия»

    «Филадельфии» в последних матчах нечем похвастаться, впрочем, как и по всему сезону. В последнем матче она довольствовалась победой над снова загрустившим «Детройтом», но эта победа стала первой за пять последних поединков.

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    В гостях у клуба Тортореллы все та же одна победа из пяти проведенных матчей, но уже против «Калгари». Шансы выиграть у «Тампы» на её площадке есть, но не очень много несмотря на плачевную форму соперника.

    На данный момент «Филадельфия» на 14 месте в своей конференции и вполне может побороться за победу в предстоящем поединке, поскольку «Тампа» сейчас явно не в тонусе.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 5.30, на гостей — 4.78.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее своего соперника, но в предстоящем поединке гости вполне могут преподнести сюрприз коллективу Купера.

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается нервным, поэтому никто не удивится огромному количеству удалений в предстоящей встрече.

    Ставка: Х с коэффициентом 5.30.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.40.

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    «Тампа» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (5.30), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости могут продлить проигрышную серию «Тампы»?
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