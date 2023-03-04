ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне
  • 20:57
    • «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона
  • 20:22
    • Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым
    Все новости спорта

    Кто окажется сильнее в битве лидеров конференций?

    «Вегас» — «Нью-Джерси». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 04 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 04 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    «Вегас» занимает вторую строчку конференции и имеет 78 очков после 61 сыгранного матча. В матче против «Нью-Джерси» хозяева не ожидает легкая прогулка.

    «Голден Найтс» в последнем матче обыграли своего конкурента с Востока в лице «Каролины» (2:3). Перед матчем с «дьяволами» состав «рыцарей» пополнил Джонатан Куик, который в результате трехстороннего трейда оказался в «Вегасе» через «Коламбус».

    «Вегас» проиграл две последние встречи «Нью-Джерси» и не прочь отомстить за те матчи, хотя сделать это будет очень непросто.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» очень хорош на данном отрезке, как и на протяжении всего сезона. После семи безответных шайб «Филадельфии» на своем льду коллектив Раффа отгрузил столько же в ворота «Колорадо» только уже на выезде.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    После 14 голов в двух поединках сложно даже предполагать, что может случиться с «Вегасом», который второй на Западе к нынешнему моменту времени.

    На сегодня у коллектива из Ньюарка 85 очка после 60 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. «Дьяволы» вплотную приблизились к «Каролине» и намереваются побороться за второе место на Востоке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 4.34, на гостей — 2.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч будет равным, поэтому ждем ничью в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: Непримиримый хоккей будет на протяжении всего матча. Поэтому ждем много минут штрафа.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.34.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Дроэда — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.06
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Халл Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ницца — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ФК Андорра — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коламбус — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Грачева — Стивенс
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атланта — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вегас» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на хоккей. Кто окажется сильнее в битве лидеров конференций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры