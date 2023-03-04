В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 04 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

«Вегас» занимает вторую строчку конференции и имеет 78 очков после 61 сыгранного матча. В матче против «Нью-Джерси» хозяева не ожидает легкая прогулка.

«Голден Найтс» в последнем матче обыграли своего конкурента с Востока в лице «Каролины» (2:3). Перед матчем с «дьяволами» состав «рыцарей» пополнил Джонатан Куик, который в результате трехстороннего трейда оказался в «Вегасе» через «Коламбус».

«Вегас» проиграл две последние встречи «Нью-Джерси» и не прочь отомстить за те матчи, хотя сделать это будет очень непросто.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» очень хорош на данном отрезке, как и на протяжении всего сезона. После семи безответных шайб «Филадельфии» на своем льду коллектив Раффа отгрузил столько же в ворота «Колорадо» только уже на выезде.

После 14 голов в двух поединках сложно даже предполагать, что может случиться с «Вегасом», который второй на Западе к нынешнему моменту времени.

На сегодня у коллектива из Ньюарка 85 очка после 60 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. «Дьяволы» вплотную приблизились к «Каролине» и намереваются побороться за второе место на Востоке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 4.34, на гостей — 2.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: Матч будет равным, поэтому ждем ничью в основное время матча.

Альтернативный прогноз: Непримиримый хоккей будет на протяжении всего матча. Поэтому ждем много минут штрафа.

Ставка: Х с коэффициентом 4.34.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.63.