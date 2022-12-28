В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

На турнирном балансе омичей хранятся 54 очка в 43 матчах. В таблице Восточной конференции команда занимает четвертое место и отстает на один балл от «Сибири», которая откатала на 2 игры больше.

Отдых во время декабрьской кампании пошел «Авангарду» на пользу. Если до перерыва в чемпионате он потерпел два подряд поражения, то во второй половине месяца «ястребам» удалось откатать беспроигрышную серию из четырех матчей.

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Вин-стрик омичей стартовал в Уфе, где в разборках с прямым конкурентом — «Салаватом Юлаевым» — команда Михаила Кравеца стащила +2 по буллитам, что позволило сравняться с ним по очкам.

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На следующую игру «Авангард» заехал в Астану и оставил без набранных баллов «Барыс» (3:1). Последние пару матчей омичи откатали на «G-Drive Арене». На своем льду хоккеисты Кравеца вздернули «Амур» (3:1) и снова казнили «Барыс» (5:2).

«Автомобилист»

В 43 встречах чемпионата уральцы внесли в свою статистику 61 балл, а в таблице Востока им по-прежнему удается удерживать первую позицию. С дистанции в 3 очка «Авто» смотрит на вторую «Магнитку».

На отдых в КХЛ «Автомобилист» уходил в идеальных условиях. Екатеринбуржцы провели пять матчей без поражений, дважды успев нагнуть «Металлург» Мг, с которым они воюют за лидерство на Востоке.

После перерыва ситуация резко ухудшилась. Ни в одном из четырех заходов во второй половине декабря команда Николая Заварухина не выиграла. Лузерская серия была начата на «Уральце», где хозяевам не удалось поставить на место «Адмирал» (2:3).

В следующей игре «Автомобилист» принимал «Сибирь», от которой получил праздничный меганабор (0:4). В выездном цикле уральские хоккеисты устроили два хардкорных, но неудачных по результатам замеса — с «Барысом» (4:5 Б) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.20, а на победу «Автомобилиста» — 3.32.

Прогноз

После паузы в регулярке «Автомобилист» откатился к одной из худших версий себя . Четыре подряд поражения — не та статистика, которую ожидают увидеть от лидера Восточной конференции.

«Авангарду» с его беспроигрышной серией и железной мотивацией въехать в топ-3 выпал удачный момент обыграть на своем льду команду Николая Заварухина. Недавно это удалось сделать и более скромным соперникам.

Ставка

Омичи в данный момент переживают подъем, «Авто» находится на спаде, поэтому, основываясь на логике последних матчей, предлагаем поверить в успешный результат «ястребов» через «верх». Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.12.

Чтобы разобрать даже находящееся в пробуксовке «Авто», бригаде Кравеца придется полностью контролировать процесс игры. В качестве альтернативного варианта для ставки можно рассмотреть исход — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.50.