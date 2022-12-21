В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В 42 играх чемпионата СКА заработал 71 балл. С таким серьезным запасом он забетонировался на первом месте в Западной конференции, имея 15-очковую фору, которую «Локомотив» или ЦСКА едва ли сократят в ближайшей перспективе.

С конца прошлого месяца СКА проводит беспроигрышную серию, дошедшую в данный момент до семи матчей. Вин-стрик питерцев был начат с крупной гостевой победы над «Торпедо» (6:2).

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После раунда в Нижнем команда Романа Ротенберга отлупила дома «Сочи» (5:2). Зато в трех следующих матчах «армейцам» пришлось пройти проверку на прочность, победы им доставались в труднейших испытаниях.

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В овертайме СКА хлопнул «Северсталь» (4:3 ОТ), затем выдал мегакамбэк в раунде с «Куньлунем» (4:3 Б), а позже — дожал в дополнительном периоде «Динамо» Москва (2:1 ОТ). В двух последних играх питерцы разобрали «Динамо» Минск (5:3) и «Витязь» (4:1).

ЦСКА

Московская команда в 39 встречах подняла 55 очков. В Западной конференции этого достаточно для третьей позиции. От второго «Локо» она отстает на 1 балл, имея на 2 игры меньше, а между СКА дистанция составляет 16 пунктов.

В декабре ЦСКА провел четыре матча. В двух столичный клуб победил, еще в двух — остался без очков. Первый раунд вхолостую «армейцы» провели в Магнитогорске, где минимально проиграли «Металлургу» Мг (1:2).

Успокоиться после поражения в матче с одним из сильнейших клубов Востока бригаде Сергея Федорова помогла встреча с самой хилой командой лиги — «Сочи». В «Большом» столичные гости вырвали победу в нервном третьем периоде (4:2).

Перед самой паузой ЦСКА зарулил домой, чтобы в будничном режиме пройти «Торпедо». Увы, но гости из Нижнего имели другие планы. Московский клуб накрыло очередное поражение (2:4). Зато возобновление чемпионата «армейцы» отпраздновали крупной победой над минским «Динамо» (5:1).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.10, а на победу ЦСКА — 2.74.

Прогноз

В текущей кампании титаны Западной конференции сыграли друг с другом дважды. Оба раза СКА победил, причем на своей территории закончил раунд тотальным уничтожением московских гостей (6:2).

В данный момент команда Ротенберга подлетает к игре в прайм-форме, в то время как ЦСКА выдает кривые результаты . Следовательно, при своих трибунах мотивированные питерцы готовы в очередной раз поставить на место лютого конкурента.

Ставка

Встречу в «Ледовом» хозяева вновь проведут с позиции силы. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.19.

Учитывая опыт прошлого матча в Санкт-Петербурге, дополнительно можно взять индивидуальный тотал СКА больше 3 с коэффициентом 2.28, а ради кэфа посочнее — поверить в удачный для хозяев исход через «верх». На вариант — СКА победит + ТБ 4.5 дается кэф 3.04.