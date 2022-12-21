В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

«Питтсбург» провел 31 встречу и набрал 40 очков. В таблице Восточной конференции он опустился на седьмое место с отставанием на 1 балл от будущего соперника, который откатал на 2 игры больше.

В декабре «Питтсбург» выстрелил мощной беспроигрышной серией, которая насобирала суммарно семь побед. В шести играх «Пингвинз» лупили соперников в основное время, а в четырех заряжали по 4+ шайбы.

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Вин-стрик команды Майка Салливана официально был открыт в Пенсильвании, в битве против «Вегаса» (4:3). После победы над лидером Запада «Пенс» дома разобрали «Сент-Луис» (6:2) и «Коламбус» (6:2).

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Позже «Питтсбург» дважды кряду придушил «Баффало», а затем стащил по 2 очка у «Далласа» (2:1) и «Флориды» (4:2). Остановилась мощная серия команды в Роли, где «Пингвинз» не дожали «Каролину» (2:3).

«Рейнджерс»

В активе манхэттенской бригады 41 очко после 33 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции команда поднялась на шестую строчку. Столько же баллов набрала «Тампа-Бэй», идущая пятой.

В данный момент «Рейнджерс» проводят беспроигрышную кампанию, которая была начата 6 декабря в домашней встрече с «Сент-Луисом» (6:4). Общий победоносный марафон ньюйоркцев дошел до семи контрольных точек.

В течение своего мегаотрезка команда Жерара Галлана оформила пять побед в основное время, а в четырех играх Панарин и компания вонзили по 5+ голов своим соперникам. После раунда с «Блюз» «рейнджеры» зарулили в Неваду, где обезглавили «Вегас» (5:1).

Следующей гостевой локацией «Рейнджерс» оказался Денвер. На «Болл Арене» ньюйоркцы переиграли «Колорадо» (2:1 Б). В овертайме хоккеисты Галлана вырвали победу у «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), а в основное время приговорили «Торонто» (3:1), «Филадельфию» (6:3) и «Чикаго» (7:1).

Коэффициенты

На «Питтсбург» букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.44, а на «Рейнджерс» — 2.64.

Прогноз

После серии крутых матчей «Пингвинз» споткнулись на топ-сопернике, и, кажется, на этом их временные проблемы не прекратятся. «Рейнджерс» в данный момент большие клубы не напрягают, а сама команда продолжает стремительно улучшать позицию на Востоке.

Сейчас «Питтсбург» является для хоккеистов Галлана одним из прямых конкурентов, однако, учитывая то, какую форму успели набрать ньюйоркцы в преддверии выезда в Пенсильванию, особых трудностей на льду «пингвинов» у них не намечается .

Ставка

В двух предыдущих гостевых раундах «рейнджеры» зарядили 13 голов. Хотя бы части такой результативности им хватит для успешного проката на «PPG Paints-арене». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.10.

Очевидно, что в раунде двух крепких восточных команд гостям может достаться победа через «верх». Поэтому наш альтернативный вариант — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.38. А без привязки к результату можно зарядить на индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 с кэфом 2.17.