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    «Огоньки» смогут прервать проигрышную серию?

    «Сан-Хосе» — «Калгари». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «САП Центре» 19 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сан-Хосе» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    В активе «Сан-Хосе» 26 очков, после 32 поединков, и не очень комфортное 13 место в турнирной таблице западной конференции. За последние шесть поединков было одержано две победы. В качестве жертв пали «Аризона» (3:2) и «Анахайм» (6:1), но такие слабые клубы нужно обыгрывать с закрытыми глазами.

    После этих побед коллектив Куинна уже проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3), правда, только по буллитам. Но уже хоть какие-то поводы для оптимизма перед матчем с «Калгари» имеются.

    За последние пять домашних поединков против «огоньков» команда бывшего тренера сборной США одержала три победы, что не так уж и плохо, учитывая на какой ступеньке стоит канадский клуб последние сезоны. Вполне можно побороться за победу и в предстоящей игре.

    «Калгари»

    У «Калгари» за 31 сыгранный матч всего лишь 32 набранных очка, что по сравнению с прошлым сезонов ни в какие ворота не лезет. «Огоньки» только в одном из последних четырех матчей против «Сан-Хосе» смогли одержать победу.

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    Дружина Саттера переживает тяжелые времена. В последних поединках она не может победить пять матчей кряду, а на выезде не может выиграть уже шесть поединков подряд. Такого и в помине не бывало в прошлом году, поэтому наставнику «Калгари» нужно задумать о своей судьбе в нынешней команде с такими результатами.

    Коллектив из Альберты перед предстоящей игре «Сан-Хосе» впервые за долгое время не фаворит и ему предстоит очень сильно постараться, чтобы победить в предстоящем поединке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 4.50, на гостей — 1.94.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Сан-Хосе» имеет весьма неплохие шансы на победу в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: «Калгари» имеет большие проблемы в защите и во вратарской линии, поэтому мы вправе ожидать большого количества голов в этой игре.

    Ставка: П1 с коэффициентом 3.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.26.

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    «Сан-Хосе» — «Калгари»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Огоньки» смогут прервать проигрышную серию?
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