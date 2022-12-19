В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «САП Центре» 19 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сан-Хосе» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В активе «Сан-Хосе» 26 очков, после 32 поединков, и не очень комфортное 13 место в турнирной таблице западной конференции. За последние шесть поединков было одержано две победы. В качестве жертв пали «Аризона» (3:2) и «Анахайм» (6:1), но такие слабые клубы нужно обыгрывать с закрытыми глазами.

После этих побед коллектив Куинна уже проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3), правда, только по буллитам. Но уже хоть какие-то поводы для оптимизма перед матчем с «Калгари» имеются.

За последние пять домашних поединков против «огоньков» команда бывшего тренера сборной США одержала три победы, что не так уж и плохо, учитывая на какой ступеньке стоит канадский клуб последние сезоны. Вполне можно побороться за победу и в предстоящей игре.

«Калгари»

У «Калгари» за 31 сыгранный матч всего лишь 32 набранных очка, что по сравнению с прошлым сезонов ни в какие ворота не лезет. «Огоньки» только в одном из последних четырех матчей против «Сан-Хосе» смогли одержать победу.

Дружина Саттера переживает тяжелые времена. В последних поединках она не может победить пять матчей кряду, а на выезде не может выиграть уже шесть поединков подряд. Такого и в помине не бывало в прошлом году, поэтому наставнику «Калгари» нужно задумать о своей судьбе в нынешней команде с такими результатами.

Коллектив из Альберты перед предстоящей игре «Сан-Хосе» впервые за долгое время не фаворит и ему предстоит очень сильно постараться, чтобы победить в предстоящем поединке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 4.50, на гостей — 1.94.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Сан-Хосе» имеет весьма неплохие шансы на победу в этом поединке.

Альтернативный прогноз: «Калгари» имеет большие проблемы в защите и во вратарской линии, поэтому мы вправе ожидать большого количества голов в этой игре.

Ставка: П1 с коэффициентом 3.15.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.26.