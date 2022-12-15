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    Домашний Евротур Швейцария начнет с набора очков

    Швейцария — Швеция. Прогноз и ставка (к. 2.40) на хоккейный матч Евротура 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Швеция
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    Кристоф Бертши
    В матче Швейцарских игр Швейцария сыграет со Швецией. Встреча пройдет «BCF-Арене» 15 декабря. Начало запланировано на 22:15 мск. Швейцария — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швейцария

    Новичок Евротур-бригады 6 на Кубке Карьяла оказался вторым. В трех играх команде удалось поднять 5 очков, забить 8 голов при 7 пропущенных. Увы, но лидерство пришлось отдать Швеции по результату очного раунда.

    Минувший Евротур Швейцария начала с сенсации. В тяжелейшем матче против Финляндии аутсайдер сперва вел в счете, затем камбэчил. Однако судьба победителя разыгрывалась в буллитах, в которых два точных броска «крестоносцев» позволили сорвать весь куш (3:2 Б).

    Крутую встречу команда Патрика Фишера откатала и против Швеции, однако в битве с «Тре Крунур» ее нокаутировали в овертайме (2:3 ОТ). За весь матч андердог нанес 20 бросков и выдал неплохую реализацию (10%), а в дополнительное время сумел продержаться всего минуту.

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    В свою победу на турнире Швейцария верила до конца. В третьем раунде она загасила Чехию (3:2 ОТ). Снова хоккеисты Фишера столкнулись с трудностями по ходу игры, но двойной камбэк и финальная оплеуха на 20-й секунде овертайма сделали свое дело.

    Швеция

    К соревнованиям в Швейцарии шведская команда подлетает в статусе победителя Кубка Карьяла. В трех раундах упомянутого турнира она заработала 5 очков и закрепилась на первом месте в таблице с разницей голов — 8:7.

    Дебютировала в осенней кампании Швеция в беспощадном режиме. Соперничала она с Чехией, которую убила с разницей в 3 шайбы (4:1). Для казни чехов желто-синим хватило 16 ударов в створ, которые подкреплены мощной реализацией — 25%.

    Скромнее по результативности, но нервнее по событиям оказалась встреча со Швейцарией. Раунд с андердогом дошел до овертайма, в котором шайба Джонатана Далена позже решила судьбу всего соревнования (3:2 ОТ).

    Единственное поражение на турнире команда Сэма Халлама потерпела в игре с Финляндией 13 ноября (1:4). Несмотря на позорный матч с финнами, «Тре Крунур» удалось забрать победу на турнире.

    Коэффициенты

    На Швейцарию букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.20, а на Швейцарию — 1.87.

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    Прогноз

    По инерции хозяева турнира считаются андердогами каждого раунда, однако на деле Швейцария слепила хорошую команду, с которой достойно откатала прошлый Евротур.

    Победы на Кубке Карьяла она лишилась из-за поражения от шведов в овертайме, поэтому дома она погонится за реваншем. Швеция — не тот соперник, от которого стоит ждать выноса всех вокруг, с ней можно рубиться за победу.

    Ставка

    Возможно, в основное время исход встречи не будет решен, однако на этот раз хоккеисты Фишера должны брать исправляться. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит в матче за 2.40.

    Однако традиционно шведская оборона не даст убить себя с крупным счетом, поэтому в качестве альтернативы можно взять исход — Швейцария не проиграет + ТМ 6.5 за 2.20.

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    Швейцария — Швеция: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на хоккей. Домашний Евротур Швейцария начнет с набора очков
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