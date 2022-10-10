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    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва
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    Данила Юров
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы по-прежнему находятся на втором месте на Востоке и дышат в спину «Автомобилисту», от которого отстают на 1 балл. В 15 играх «Магнитке» достались 22 очка.

    В прошлом месяце «Металлург» Мг закошмарил соперников 7-матчевой победной серией, которая, как по заказу, заруинилась в последний день сентября.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Динамо

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    Прервался вин-стрик команды Ильи Воробьева дома, где «Магнитка» и «Нефтехимик» откатали встречу на запредельном уровне. Победа в смертельной драке досталась нижнекамскому андердогу (5:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    После дикого замеса с «Нефтехимиком» «Металлург» Мг победил «Трактор» (5:2) и «Салават Юлаев» (3:2). А последний выезд магнитогорцы провалили — нарвались на мотивированный «Авангард» (1:5).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб продолжает удерживать вторую позицию в Западной конференции. В 16 матчах он поднял 24 очка и обошел ближайших конкурентов на 3 балла.

    22 сентября «Динамо» Москва в Череповце разобрало «Северсталь» (3:1). С этого момента стартовала победная серия бело-синих, которая дошла до шести матчей.

    Последний двухочковый лутбокс команда Алексея Кудашова разблокировала 3 октября. В Мытищах фаворит с большими проблемами, но все же дожал «Куньлунь» (3:2 ОТ).

    После топ-серии «Динамо» дважды кряду оставили без набранных баллов. Сперва москвичи нарвались на дерзкий «Нефтехимик» (3:2 Б), вдогонку — получили болезненный удар от «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Металлурга» Мг букмекеры дают возможность за 1.86, на ничью — за 4.22, а на «Динамо» Москва — за 3.58.

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    Прогноз

    В игре против далекого от прайм-версии «Авангарда» «Металлург» умудрился схлопотать крупнейшее в текущем сезоне поражение, из-за которого вероятное первое место на Востоке было отдано «Автомобилисту».

    Однако дома команду Воробьева ждет еще одно испытание на сложном уровне прохождения — «Динамо», которое, правда, имеет и свои погрешности — два луза перед выездом в Магнитогорск. Хозяева в таком случае должны извлекать максимум выгоды из небольшой усталости москвичей.

    Ставка

    В центральной встрече понедельника заруба имеет все шансы на мегатотал и победу «Магнитки». Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.32.

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    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Магнитка» постарается стереть из памяти выезд в Омск
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