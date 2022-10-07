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    Все новости спорта

    СКА продолжит переть по регулярке без остановок

    СКА — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Витязь»
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    Алексей Ожгихин
    В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    СКА

    Суперкоманда из Санкт-Петербурга продолжает выносить всех подряд — в 15 матчах она подняла 29 очков и уверенно удерживает лидерство в Западной таблице. От второго «Динамо» «армейцы» дистанцировались на 7 баллов.

    Игрой 24 сентября СКА обнулил собственную беспроигрышную серию, дошедшую до девяти матчей. А первое поражение он получил от «Динамо» Москва, оказавшись менее точным в буллитах (1:2 Б).

    Коэффициенты матча СКА — Витязь

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    После микроосечки команда Романа Ротенберга начала лепить новую партию побед — выигрывали «армейцы» в каждом из пяти следующих матчей, причем в четырех из них — с форой в 3+ шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сперва СКА успел крупно вынести «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1), а после волевой победы в дерби с ЦСКА (3:2 ОТ) питерцы растоптали «Спартак» (5:1).

    «Витязь»

    Подмосковная команда откатала 14 матчей, набрав за этот период 19 очков. Такая статистика дает право удерживать третье место на Западе, опережая четвертый «Локомотив» на один балл.

    В сентябре «Витязь» пережил дикие результативные скачки. Сперва был приятный период с четырьмя подряд победами, затем — мрачная 6-матчевая серия поражений.

    Последний раз с нулем команду Вячеслава Буцаева оставляли 21-го числа — в Балашихе она провела бледную встречу с «Локо» (1:2). Спустя четыре дня случилось очередное поражение, но в овертайме. Рубились тогда «витязи» с «Сибирью» (4:5 ОТ).

    Осознав надобность разруливать ситуацию, команда выдала вторую в сезоне мощную серию с одними победами. В четырех подряд играх «Витязь» вырубил «Амур» (3:1), «Адмирал» (3:2 Б), «Спартак» (5:1) и «Динамо» Минск (5:3).

    Коэффициенты

    На победу СКА в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.33, на ничью — за 5.55, а на «Витязь» — за 7.50.

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    Прогноз

    Четыре подряд матча подмосковный клуб закрыл без поражений. Для него это крутой показатель, а для СКА — вполне проходимая статистика, которой его не напугать.

    Питерцы сейчас лучшие во всем — в набранных в регулярке очках, в забитых голах и надежности в обороне. И кажется, парни Ротенберга останавливаться не планируют.

    Ставка

    В матче с «Витязем» хозяева и выиграют, и выдадут топ-перфоманс в атаке. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.13.

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    СКА — «Витязь»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит переть по регулярке без остановок
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