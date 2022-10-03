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    «Динамо» не повторит ошибок ЦСКА в игре с «Куньлунем»

    «Куньлунь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч КХЛ 3 октября 2022 года

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    «Куньлунь» против ЦСКА
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 3 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Октября 2022 года

    «Куньлунь»

    Команда, представляющая в КХЛ Китай, смогла заработать всего 9 очков в 13 играх, из-за чего она по-прежнему торчит на десятой позиции в таблице Запада и ожидаемо имеет отрицательную разницу голов — 21:39.

    Во второй половине сентября «Куньлунь» устроил небольшую встряску, оформив две подряд победы. В микросерии пекинский клуб успел шлепнуть «Сочи» (3:1) и вырубить в овертайме ЦСКА (2:1).

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    После пары топ-матчей команда Грега Айэленда слила четыре встречи, пропустив минимум 3 шайбы в каждой. В этот период андердоги уступили СКА (3:6), «Металлургу» Мг (0:4), «Автомобилисту» (0:4) и «Трактору» (1:3).

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    Прервать череду потерь «Куньлуню» удалось красиво — в Мытищах китайцы снова устроили безбашенные разборки с ЦСКА, в которых совершили суперкамбэк с 1:4 и вынесли москвичей в серии буллитов (5:4 Б).

    «Динамо» Москва

    На счету столичного клуба бережно хранятся 20 очков, которые он взял в 13 играх регулярки. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы занимают второе место и имеют хороший запас забитых голов — 38:19.

    Во встрече 19 сентября «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» проиграло «Локомотиву» (1:3), уступив до этого на своем льду СКА. Упомянутые матчи стали последними, в которых бело-синие потеряли очки.

    В пяти следующих раундах команда Алексея Кудашова идет без турнирных спотыканий. Серия побед столичного клуба началась с выездных разборок с «Северсталью» (3:1).

    В следующем матче «Динамо» отомстило СКА за былые обиды (2:1 Б), после чего москвичам удалось разгромить «Авангард» (4:1), «Амур» (5:0) + удержать победу над «Северсталью» (4:3).

    Коэффициенты

    На «Куньлунь» в этой встрече букмекеры выкатывают коэффициент 6.00, на ничью — 5.00, а на ЦСКА — 1.43.

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    Прогноз

    «Куньлунь» в новом сезоне успел стать кошмаром для ЦСКА, поэтому на неудачном примере «армейцев» другие топы должны делать правильные выводы по поводу недооценки соперников.

    Команда Кудашова не позволит такой расхлябанности и спокойно зарешает в матче со стопроцентным андердогом.

    Ставка

    Во втором подряд серьезном испытании «Куньлуню» точно ничего не светит. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой — 2 за 2.13.

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    «Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Динамо» не повторит ошибок ЦСКА в игре с «Куньлунем»
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