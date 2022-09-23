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    «Торпедо» продолжит брать очки дома?

    «Торпедо» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Авангард»
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    Максим Летунов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Нагорном» 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2022 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Торпедо»

    Честно заработав 12 очков в восьми играх регулярки, нижегородская команда взлетела на третье место в таблице Западной конференции с внушительным перевесом по забитым голам — 29:18.

    Сезон для «Торпедо» начался с того самого «достойного» поражения в крутом по событийности матче с «Магниткой», после которого были три подряд победы с общим тоталом 16 голов.

    Коэффициенты матча Торпедо — Авангард

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    Вторую же турнирную потерю команда Игоря Ларионова пережила 14-го сентября. Случилось это на «Татнефть-Арене». Нижегородцы оказались еще не готовы щелкать топов типа «Ак Барса» (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Доказать отсутствие спада игровой формы «Торпедо» легко удалось в трех следующих матчах, которые закончились его победами. Поочередно парни Ларионова разобрали «Спартак» (2:1 ОТ), «Витязь» (2:1 Б) и «Трактор» (4:3).

    «Авангард»

    Омская бригада провела девять матчей, в которых зацепилась за 7 турнирных баллов. В Восточной конференции она поднялась на восьмую строчку с разницей голов — 25:29.

    «Авангарду» в новой регулярке пришлось мучительно долго разгоняться. Из-за пробуксовки на старте «ястребы» остались без очков в четырех подряд матчах.

    Первый турнирный балл команда Дмитрия Рябыкина выгрызла в результате ничьей в основное время с «Сибирью». Сама игра закончилась лузом в серии буллитов (2:3 Б).

    Шестое подряд поражение шарахнуло по самолюбию «Авангарда» в матче с «Барысом» (3:5), после которого началось великое возрождение. В последних встречах омская бригада вынесла «Барыс» (5:2) во втором стыке + вырубила «Трактор» (3:1) и «Сочи» (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Торпедо» в этом матче можно поставить за 2.52, на «Авангард» букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.24.

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    Прогноз

    «Авангард» только в последнее время начал подавать признаки жизни, в то время как «Торпедо» благодаря своему коучу решило делать топовые матчи на регулярной основе.

    В трех предыдущих домашних встречах нижегородцы победили, причем суммарно они забросили 14 голов в основное время.

    Ставка

    Одна из самых симпатичных атак на Западе на своем льду должна казнить по-прежнему проблемный «Авангард». Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 1.98.

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    «Торпедо» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» продолжит брать очки дома?
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