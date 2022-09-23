«Торпедо»
Честно заработав 12 очков в восьми играх регулярки, нижегородская команда взлетела на третье место в таблице Западной конференции с внушительным перевесом по забитым голам — 29:18.
Сезон для «Торпедо» начался с того самого «достойного» поражения в крутом по событийности матче с «Магниткой», после которого были три подряд победы с общим тоталом 16 голов.
Коэффициенты матча Торпедо — Авангард
Вторую же турнирную потерю команда Игоря Ларионова пережила 14-го сентября. Случилось это на «Татнефть-Арене». Нижегородцы оказались еще не готовы щелкать топов типа «Ак Барса» (1:2).
Доказать отсутствие спада игровой формы «Торпедо» легко удалось в трех следующих матчах, которые закончились его победами. Поочередно парни Ларионова разобрали «Спартак» (2:1 ОТ), «Витязь» (2:1 Б) и «Трактор» (4:3).
«Авангард»
Омская бригада провела девять матчей, в которых зацепилась за 7 турнирных баллов. В Восточной конференции она поднялась на восьмую строчку с разницей голов — 25:29.
«Авангарду» в новой регулярке пришлось мучительно долго разгоняться. Из-за пробуксовки на старте «ястребы» остались без очков в четырех подряд матчах.
Первый турнирный балл команда Дмитрия Рябыкина выгрызла в результате ничьей в основное время с «Сибирью». Сама игра закончилась лузом в серии буллитов (2:3 Б).
Шестое подряд поражение шарахнуло по самолюбию «Авангарда» в матче с «Барысом» (3:5), после которого началось великое возрождение. В последних встречах омская бригада вынесла «Барыс» (5:2) во втором стыке + вырубила «Трактор» (3:1) и «Сочи» (4:1).
Коэффициенты
На победу «Торпедо» в этом матче можно поставить за 2.52, на «Авангард» букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.24.
Прогноз
«Авангард» только в последнее время начал подавать признаки жизни, в то время как «Торпедо» благодаря своему коучу решило делать топовые матчи на регулярной основе.
Ставка
Одна из самых симпатичных атак на Западе на своем льду должна казнить по-прежнему проблемный «Авангард». Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 1.98.