В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Нагорном» 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Честно заработав 12 очков в восьми играх регулярки, нижегородская команда взлетела на третье место в таблице Западной конференции с внушительным перевесом по забитым голам — 29:18.

Сезон для «Торпедо» начался с того самого «достойного» поражения в крутом по событийности матче с «Магниткой», после которого были три подряд победы с общим тоталом 16 голов.

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Вторую же турнирную потерю команда Игоря Ларионова пережила 14-го сентября. Случилось это на «Татнефть-Арене». Нижегородцы оказались еще не готовы щелкать топов типа «Ак Барса» (1:2).

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Доказать отсутствие спада игровой формы «Торпедо» легко удалось в трех следующих матчах, которые закончились его победами. Поочередно парни Ларионова разобрали «Спартак» (2:1 ОТ), «Витязь» (2:1 Б) и «Трактор» (4:3).

«Авангард»

Омская бригада провела девять матчей, в которых зацепилась за 7 турнирных баллов. В Восточной конференции она поднялась на восьмую строчку с разницей голов — 25:29.

«Авангарду» в новой регулярке пришлось мучительно долго разгоняться. Из-за пробуксовки на старте «ястребы» остались без очков в четырех подряд матчах.

Первый турнирный балл команда Дмитрия Рябыкина выгрызла в результате ничьей в основное время с «Сибирью». Сама игра закончилась лузом в серии буллитов (2:3 Б).

Шестое подряд поражение шарахнуло по самолюбию «Авангарда» в матче с «Барысом» (3:5), после которого началось великое возрождение. В последних встречах омская бригада вынесла «Барыс» (5:2) во втором стыке + вырубила «Трактор» (3:1) и «Сочи» (4:1).

Коэффициенты

На победу «Торпедо» в этом матче можно поставить за 2.52, на «Авангард» букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.24.

Прогноз

«Авангард» только в последнее время начал подавать признаки жизни, в то время как «Торпедо» благодаря своему коучу решило делать топовые матчи на регулярной основе.

В трех предыдущих домашних встречах нижегородцы победили , причем суммарно они забросили 14 голов в основное время.

Ставка

Одна из самых симпатичных атак на Западе на своем льду должна казнить по-прежнему проблемный «Авангард». Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 1.98.