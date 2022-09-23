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    Серию поражений «Нефтехимика» «Трактор» затянет минимум на один матч?

    «Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Трактор»
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    Петр Хохряков
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамская команда по-прежнему остается самой статистически слабой на Востоке. На ее счету лежит один балл, добытый в первой же игре, и минусовая разница голов — 16:34.

    Единственное турнирное очко капнуло на счет «Нефтехимика» 3-го сентября. В Москве скромные гости решили волтузить ЦСКА. В итоге «нефть» безбашенно рубилась в основное время, но в овертайме была нокаутирована (4:5 ОТ).

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Трактор

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    После перфоманса на «ЦСКА Арене» дела «Нефтехимика» пошли на спад. В каждом следующем матче (а их набралось уже семь) команда Олега Леонтьева проиграла.

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    Отметим, что в двух последних встречах «Нефтехимик» смотрелся действительно неплохо. Да, проиграли нижнекамцы «Авто» (3:4) и «Сибири» (2:3), но зато дрались в этих матчах парни Леонтьева до последнего и оба раза превосходили соперников по количеству бросков. Осталось только прокачать точность.

    «Трактор»

    Челябинский клуб успел откатать девять матчей, в которых выхватил 6 очков. С минусовым балансом забитых и пропущенных (20:26) он упал на десятую позицию на Востоке.

    «Трактор» по-прежнему выкатывает непредсказуемые результаты. В девяти матчах команда оформила всего три победы, которые в турнирном календаре постоянно разбавляются одним-двумя поражениями.

    Первая в сезоне победа прилетела в актив челябинцев 6-го сентября. Команда Анвара Гатиятулина дожала «Авто» в диких разборках (4:3 ОТ), после которых случилась потеря, которую организовал «Салават Юлаев» (2:3).

    Далее «Трактор» успел вырубить «Сибирь» (3:2 Б) и размазать «Нефтехимик» (4:0). Увы, но между этими матчами было поражение от «Барыса» (1:3). В последних играх челябинский клуб отдал все очки «Авангарду» (1:3) и «Торпедо» (3:4).

    Коэффициенты

    На победу «Нефтехимика» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 3.00, на ничью они выкатывают коэффициент 4.20, а на «Трактор» — 2.04.

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    Прогноз

    Нельзя отрицать тот факт, что к игре с «Нефтехимиком» челябинцы подъезжают в далекой от идеала форме.

    При этом результаты «нефти» еще печальнее. Команда не выигрывает и пропускает голы тоннами, минимум по 3 шайбы. Поэтому шансы на успех даже в игре с таким «Трактором» у нижнекамцев минимальные.

    Ставка

    Кажется, выезд на разборки с андердогом станет хорошей возможностью улучшить положение команды Гатиятулина на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит за 2.04.

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    «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на хоккей. Серию поражений «Нефтехимика» «Трактор» затянет минимум на один матч?
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