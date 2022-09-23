В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамская команда по-прежнему остается самой статистически слабой на Востоке. На ее счету лежит один балл, добытый в первой же игре, и минусовая разница голов — 16:34.

Единственное турнирное очко капнуло на счет «Нефтехимика» 3-го сентября. В Москве скромные гости решили волтузить ЦСКА. В итоге «нефть» безбашенно рубилась в основное время, но в овертайме была нокаутирована (4:5 ОТ).

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После перфоманса на «ЦСКА Арене» дела «Нефтехимика» пошли на спад. В каждом следующем матче (а их набралось уже семь) команда Олега Леонтьева проиграла.

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Отметим, что в двух последних встречах «Нефтехимик» смотрелся действительно неплохо. Да, проиграли нижнекамцы «Авто» (3:4) и «Сибири» (2:3), но зато дрались в этих матчах парни Леонтьева до последнего и оба раза превосходили соперников по количеству бросков. Осталось только прокачать точность.

«Трактор»

Челябинский клуб успел откатать девять матчей, в которых выхватил 6 очков. С минусовым балансом забитых и пропущенных (20:26) он упал на десятую позицию на Востоке.

«Трактор» по-прежнему выкатывает непредсказуемые результаты. В девяти матчах команда оформила всего три победы, которые в турнирном календаре постоянно разбавляются одним-двумя поражениями.

Первая в сезоне победа прилетела в актив челябинцев 6-го сентября. Команда Анвара Гатиятулина дожала «Авто» в диких разборках (4:3 ОТ), после которых случилась потеря, которую организовал «Салават Юлаев» (2:3).

Далее «Трактор» успел вырубить «Сибирь» (3:2 Б) и размазать «Нефтехимик» (4:0). Увы, но между этими матчами было поражение от «Барыса» (1:3). В последних играх челябинский клуб отдал все очки «Авангарду» (1:3) и «Торпедо» (3:4).

Коэффициенты

На победу «Нефтехимика» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 3.00, на ничью они выкатывают коэффициент 4.20, а на «Трактор» — 2.04.

Прогноз

Нельзя отрицать тот факт, что к игре с «Нефтехимиком» челябинцы подъезжают в далекой от идеала форме.

При этом результаты «нефти» еще печальнее. Команда не выигрывает и пропускает голы тоннами, минимум по 3 шайбы . Поэтому шансы на успех даже в игре с таким «Трактором» у нижнекамцев минимальные.

Ставка

Кажется, выезд на разборки с андердогом станет хорошей возможностью улучшить положение команды Гатиятулина на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит за 2.04.