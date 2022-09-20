В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанские хоккеисты зарубились в восьми матчах, в которых забрали 7 очков и забросили 19 шайб. Правда, с пропущенными у команды совсем беда — 27 голов. На Востоке это шестое место.

В сезон «Барыс» влился катастрофически — четыре поражения на старте, минимум три гола в своих воротах и одно очко, добытое в жарком замесе с «Динамо» Москва (3:4 Б).

В остальных встречах упомянутой серии неудач команда Андрея Скабелки проиграла СКА (1:3), получила сполна в матче с «Витязем» (0:5) и отдала очки аутсайдеру из Сочи (3:6).

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Первые победы прилетели в статистику «Барыса» парно — дома он щелкнул «Трактор» (3:1) и «Авангард» (5:3). А после поражения от омичей во второй стыковой игре (2:5) казахстанцы разобрали «Сибирь» (2:0).

«Автомобилист»

Екатеринбургская команда продолжает тащить на себе Восточную конференцию. На первом месте она находится с 13 очками, добытыми в восьми матчах, и шикарной разницей голов — 31:24.

Обозначить себя в качестве топов «Автомобилист» сумел в дебюте регулярки, оформив победы в результативных разборках. Было это в матчах с «Локо» (4:2) и «Северсталью» (4:3).

Резвость «Авто» никуда не пропала и 6-го сентября, когда команда Николая Заварухина билась с «Трактором», но уступила в овертайме (3:4 ОТ).

Самый слабый же матч екатеринбуржцы провели 8-го числа, когда были разгромлены «Торпедо» (3:7). Зато в четырех следующих встречах «Авто» получило свое, одержав победы над «Авангардом» (4:2), «Спартаком» (4:1), «Сибирью» (5:2) и «Нефтехимику» (4:3).

Коэффициенты

На победу «Барыса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью можно зарядить за 4.40, а на победу «Автомобилиста» — за 1.87.

Прогноз

В последних матчах «Барыс» начал набивать стату, но для вызовов с топами, коим сейчас является «Автомобилист», казахстанский клуб по-прежнему сырой . «Авто» пока рано терять первое место в таблице и проигрывать середнякам.

Ставка

«Барыс», конечно, зарядит пару голов гостям, но екатеринбуржцы откатают очередную верховую встречу. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.38.