В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «PNC-арене» 3 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Регулярный чемпионат «Харрикейнз» закончили на втором месте в Восточной конференции. В Столичном дивизионе они оказались лидерами. В 82 матчах команда Бриндамора забила 278 голов и пропустила 202. На Востоке это лучший показатель в защите.

В конце сезона «Каролина» оформила шесть побед подряд. В пяти играх «Кейнс» забросили соперникам по 4+ шайбы. Очередной их удачный стрик стартовал с выезда в Финикс на матч с «Аризоной» (5:3).

После победы над одним из главных аутсайдеров сезона команда Рода Бриндамора успела дома грохнуть «Виннипег» (4:2), а на выезде — прихлопнуть «Нью-Джерси» (3:2 ОТ), «Айлендерс» (5:2) и «Рейнджерс» (4:3).

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Заключительный матч регулярного сезона «Каролине» посчастливилось скатать на «PNC-арене». При 18 тыс. фанатах победители Столичного дивизиона размазали «Нью-Джерси» (6:3).

«Бостон»

В 82 матчах регулярки бостонцы подняли 107 очков. В таблице Восточной конференции «медведи» оказались на шестой позиции, а в Атлантическом дивизионе — на четвертом месте.

Суммарно «Бостон» забил 255 голов, а в свои ворота пустил 220 шайб. При этом в дивизионе у «Брюинз» оказалась лучшая статистика по пропущенным. В чемпионате команда оформила 51 победу, 40 раз она грохнула соперников в основное время.

Ближе к концу сезона парни Брюса Кэссиди провели небольшую беспроигрышную серию, дошедшую до четырех матчей. Началась она с зарубы с «Рейнджерс» в «ТД Гарден» (3:1).

Далее «Бостон» успел прихлопнуть «Монреаль» на его территории (5:3), а дома — переиграть «Флориду» (4:2) и «Баффало» (5:0). Последняя встреча сезона закончилась разгромом «Брюинз» в зарубе с «Торонто» (2:5).

Коэффициенты

Поймать в этом матче победу «Каролины» букмекеры предлагают за 2.28, ничья оценивается в 4.30, а победа «Бостона» — в 2.63.

Прогноз

Перед началом рубилова за Кубок Стэнли «Каролина» набрала хорошую форму и затащила шесть побед кряду .

Бостонцы также в конце регулярки смотрелись неплохо, однако проигрывали они чаще, да и начинать плей-офф раунд на чужом льду против одного из сильнейших соперников будет в разы тяжелее, с таким испытанием на старте «Брюинз» могут не справиться.

Ставка

На своей территории «ураганы» будут разговаривать с «Бостоном» с позиции силы, поэтому рекомендуем поверить в хозяев дебютного матча, которые разберутся с «мишками» в основное время. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.28.