ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Кевин Де Брюйне и Хосеп Гвардиола«Лидс» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 12:42
    • «Салават Юлаев» объявил о назначении Козлова главным тренером
  • 11:49
    • «Зенит» продлит контракт с Семаком
  • 10:53
    • Флорентино Перес намекнул на переход Мбаппе в «Реал»
  • 08:59
    • «Авангард» назвал имя нового главного тренера
  • 00:18
    • «Атлетик» дома обыграл «Атлетико»
  • 21:39
    • «Ман Сити» забил четыре мяча «Лидсу»
    Все новости спорта

    Беспроигрышная серия «Каролины» продолжится и в Кубке Стэнли?

    «Каролина» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 3 мая 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каролина» в игре с «Нью-Джерси»
    В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «PNC-арене» 3 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Мая 2022 года

    «Каролина»

    Регулярный чемпионат «Харрикейнз» закончили на втором месте в Восточной конференции. В Столичном дивизионе они оказались лидерами. В 82 матчах команда Бриндамора забила 278 голов и пропустила 202. На Востоке это лучший показатель в защите.

    В конце сезона «Каролина» оформила шесть побед подряд. В пяти играх «Кейнс» забросили соперникам по 4+ шайбы. Очередной их удачный стрик стартовал с выезда в Финикс на матч с «Аризоной» (5:3).

    После победы над одним из главных аутсайдеров сезона команда Рода Бриндамора успела дома грохнуть «Виннипег» (4:2), а на выезде — прихлопнуть «Нью-Джерси» (3:2 ОТ), «Айлендерс» (5:2) и «Рейнджерс» (4:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Заключительный матч регулярного сезона «Каролине» посчастливилось скатать на «PNC-арене». При 18 тыс. фанатах победители Столичного дивизиона размазали «Нью-Джерси» (6:3).

    «Бостон»

    В 82 матчах регулярки бостонцы подняли 107 очков. В таблице Восточной конференции «медведи» оказались на шестой позиции, а в Атлантическом дивизионе — на четвертом месте.

    Суммарно «Бостон» забил 255 голов, а в свои ворота пустил 220 шайб. При этом в дивизионе у «Брюинз» оказалась лучшая статистика по пропущенным. В чемпионате команда оформила 51 победу, 40 раз она грохнула соперников в основное время.

  • НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон», «Тампа» разгромила «Айлендерс», «Монреаль» забросил десять шайб «Флориде»
  • 30 апреля прошел заключительный игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
  • Вчера

    • Ближе к концу сезона парни Брюса Кэссиди провели небольшую беспроигрышную серию, дошедшую до четырех матчей. Началась она с зарубы с «Рейнджерс» в «ТД Гарден» (3:1).

    Далее «Бостон» успел прихлопнуть «Монреаль» на его территории (5:3), а дома — переиграть «Флориду» (4:2) и «Баффало» (5:0). Последняя встреча сезона закончилась разгромом «Брюинз» в зарубе с «Торонто» (2:5).

    Коэффициенты

    Поймать в этом матче победу «Каролины» букмекеры предлагают за 2.28, ничья оценивается в 4.30, а победа «Бостона» — в 2.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз

    Перед началом рубилова за Кубок Стэнли «Каролина» набрала хорошую форму и затащила шесть побед кряду.

    Бостонцы также в конце регулярки смотрелись неплохо, однако проигрывали они чаще, да и начинать плей-офф раунд на чужом льду против одного из сильнейших соперников будет в разы тяжелее, с таким испытанием на старте «Брюинз» могут не справиться.

    Ставка

    На своей территории «ураганы» будут разговаривать с «Бостоном» с позиции силы, поэтому рекомендуем поверить в хозяев дебютного матча, которые разберутся с «мишками» в основное время. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Калинина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Труа — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Руне — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эльче — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краинович — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Монпелье — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каролина» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная серия «Каролины» продолжится и в Кубке Стэнли?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры