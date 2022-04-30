В седьмом матче серии финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 30 апреля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В финал Кубка Гагарина магнитогорцы влетели вяло, из-за чего проиграли в дебютной встрече — 1:3. Однако позже трижды кряду они хлопнули московских соперников — 6:4, 4:0, 1:0.

После двух топ-матчей в столице у «Металлурга» Мг появилась крутейшая возможность взять трофей на своем льду. Однако шикарный шанс «Магнитка» успешно прожгла — 3:4 ОТ. В этом матче «лисы» показали 5.13% реализацию, а в защите убили 91.89% угроз ЦСКА.

Позже команде Ильи Воробьева перестало везти и в столице, где она проиграла (1:2). И снова реализация «Магнитки» опечалила коуча — 3.7%. При этом показатель отраженных бросков был приличный — 93.94%.

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Напомним, что в первом плей-офф раунде «Металлург» Мг грохнул «Барыс» — 4:1, после чего жестко зарубился с «Авангардом» — 4:3 и без нервов прошел «Трактор» — 4:1.

ЦСКА

Решающую борьбу в Кубке Гагарина ЦСКА начал идеально — москвичам в Магнитогорске посчастливилось обыграть в две шайбы «Металлурга» — 3:1. В этой встрече «армейцы» показали неплохую реализацию — 10.71% и добротную защиту 96.43%.

Развить успех команде Сергея Федорова не удалось. Более того, ЦСКА чуть не пролетел мимо трофея с крупным счетом, поскольку в трех следующих матчах он проиграл (4:6, 0:4, 0:1).

Четвертую игру серии ЦСКА вытащил в овертайме (3:2 ОТ) благодаря голу Класа Дальбека. Выровнять ситуацию парням Сергея Федорова удалось на своем льду (2:1). Важнейшие шайбы за москвичей забросили Каменев и Григоренко.

В четвертьфинале Запада столичный клуб размазал «Локомотив» — 4:0, после чего влегкую прошел «Динамо» Москва — 4:0. В финале конференции ЦСКА устроил 7-матчевый замес со СКА — 4:3.

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Металлург» Мг букмекеры дают возможность за 2.68. Чуть ниже кэф на победу ЦСКА — 2.46. Ничья оценивается в 3.90.

Прогноз

Будучи на грани вылета после четырех матчей, команда Сергея Федорова сумела вытащить себя из ямы и закамбэчила серию. Теперь москвичи получили психологический перевес , и на дополнительном драйве они готовы закончить противостояние в свою пользу.

Ставка

Очередная плей-офф встреча этих команд не станет безгранично рассыпать заброшенные шайбы, однако при довольно скромном тотале сильнее окажутся парни Федорова. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.16.