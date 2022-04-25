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    «Флорида» не отдаст победу принципиальному сопернику?

    «Флорида» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Тампа-Бэй»
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    Сэм Райнхарт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2022 года

    «Флорида»

    Коллектив из солнечного города Санрайза катнул в регулярке 78 матчей, в которых поднял 120 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «пантеры» уверенно лидируют.

    Вот уже в течение 13 поединков кряду «Флорида» успешно выносит всех своих соперников. Одна из крупнейших побед данной серии на «ФЛА Лайв Арене» была зафиксирована недавно — 16 апреля. Тогда «коты» грохнули «Виннипег» (6:1).

    Коэффициенты матча Флорида — Тампа-Бэй

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
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    После встречи с «Джетс» команда Эндрю Брюнетта успела выбить еще четыре победы. Одну из них ребята из Санрайза зацепили в Мичигане, где размазали «Детройт» (6:1).

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    Следующий матч «Флорида» скатала в Нью-Йорке и вырвала победу у «Айлендерс» (3:2). В двух последних поединках на своем льду «пантеры» снова грохнули «Детройт» (5:2) и переиграли «Торонто» (3:2 ОТ).

    «Тампа-Бэй»

    В 78 матчах регулярного первенства хоккейный клуб из Тампы выхватил 104 очка. В рейтинге Атлантического дивизиона «молнии» расположились на третьей позиции.

    Последний поединок на чужом льду «Тампа-Бэй» скатала 13 апреля. В Техасе «Болтс» не смогли забросить «Далласу» ни единой шайбы, а «Старз» хватило одного гола для победы (0:1).

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    • Пять дальнейших матчей команда Джона Купера провела на «Амали Арене». В родных стенах «молнии» выбили четыре победы. Первые очки «Лайтнинг» затащили в замесе с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

    Спустя пару дней «Тампа-Бэй» размазала «Виннипег» (7:4), а то самое поражение она схлопотала в игре с «Детройтом» (3:4). В двух последних поединках «Болтс» грохнули «Торонто» (8:1) и «Нэшвилл» (6:2).

    Коэффициенты

    На победу «Флориды» в дерби букмекеры дают коэффициент 2.19, зарядить на ничью можно за 4.74, а победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.71.

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    Прогноз

    Мощнейшая команда Брюнетта получила хорошую возможность хлопнуть нестабильную в последнее время «Тампу» при своих фанатах, как это уже было 31 декабря. Под Новый год «Пантерз» грохнули «Болтс» со счетом 9:3.

    Ставка

    Хозяевам на «ФЛА Лайв Арене» нет смысла жалеть соперников из их родного штата. Поэтому наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.19.

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    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Флорида» не отдаст победу принципиальному сопернику?
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