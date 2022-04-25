«Флорида»
Коллектив из солнечного города Санрайза катнул в регулярке 78 матчей, в которых поднял 120 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «пантеры» уверенно лидируют.
Вот уже в течение 13 поединков кряду «Флорида» успешно выносит всех своих соперников. Одна из крупнейших побед данной серии на «ФЛА Лайв Арене» была зафиксирована недавно — 16 апреля. Тогда «коты» грохнули «Виннипег» (6:1).
Коэффициенты матча Флорида — Тампа-Бэй
После встречи с «Джетс» команда Эндрю Брюнетта успела выбить еще четыре победы. Одну из них ребята из Санрайза зацепили в Мичигане, где размазали «Детройт» (6:1).
Следующий матч «Флорида» скатала в Нью-Йорке и вырвала победу у «Айлендерс» (3:2). В двух последних поединках на своем льду «пантеры» снова грохнули «Детройт» (5:2) и переиграли «Торонто» (3:2 ОТ).
«Тампа-Бэй»
В 78 матчах регулярного первенства хоккейный клуб из Тампы выхватил 104 очка. В рейтинге Атлантического дивизиона «молнии» расположились на третьей позиции.
Последний поединок на чужом льду «Тампа-Бэй» скатала 13 апреля. В Техасе «Болтс» не смогли забросить «Далласу» ни единой шайбы, а «Старз» хватило одного гола для победы (0:1).
Пять дальнейших матчей команда Джона Купера провела на «Амали Арене». В родных стенах «молнии» выбили четыре победы. Первые очки «Лайтнинг» затащили в замесе с «Анахаймом» (4:3 ОТ).
Спустя пару дней «Тампа-Бэй» размазала «Виннипег» (7:4), а то самое поражение она схлопотала в игре с «Детройтом» (3:4). В двух последних поединках «Болтс» грохнули «Торонто» (8:1) и «Нэшвилл» (6:2).
Коэффициенты
На победу «Флориды» в дерби букмекеры дают коэффициент 2.19, зарядить на ничью можно за 4.74, а победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.71.
Прогноз
Мощнейшая команда Брюнетта получила хорошую возможность хлопнуть нестабильную в последнее время «Тампу» при своих фанатах, как это уже было 31 декабря. Под Новый год
Ставка
Хозяевам на «ФЛА Лайв Арене» нет смысла жалеть соперников из их родного штата. Поэтому наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.19.