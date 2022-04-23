В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Мичиганская команда скатала в чемпионате 78 поединков, в которых выбила себе 70 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на шестой позиции.

В недавнем прошлом на счету «Детройта» была пара побед над топ-командами. Одну такую встречу «Ред Уингз» скатали в Роли, где всухую размазали «Каролину» (3:0).

После встречи с «Харрикейнз» парни Джеффа Блашилла потерпели пару крупных поражений. Сперва их разгромили «Рейнджерс» (0:4), а затем — «Флорида» (1:6).

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Вторую победу над большими ребятами «Детройт» оформил на «Амали Арене» над «Тампой-Бэй» (4:3). В последней игре «крылья» снова зарубились с «Флоридой» и были разбиты (2:5).

«Питтсбург»

Парни из Пенсильвании затащили 99 баллов в 78 играх чемпионата. С такими цифрами «Пенс» идут третьими в Столичном дивизионе и опережают на 2 очка четвертый «Вашингтон».

В период со 2 по 9 апреля «Питтсбург» потерпел четыре кряду поражения. Прервать данный стрик «пингвинам» удалось 10 числа в домашней зарубе с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

После игры с «хищниками» бригада Майка Салливала дважды кряду пересеклись с «Айлендерс». В первом матче «Пингвинз» уступили по буллитам (4:5 Б), а во втором — затащили солидную победу (6:3).

В двух последних матчах соперником «Питтсбурга» оказался «Бостон». В «ТД Гарден» «пингвины» проиграли с минимальной разницей (1:2), а на своем льду — дали «медведям» хороший ответ (4:0).

Коэффициенты

Взять победу «Детройта» в этой встрече букмекеры предлагают за 4.54, ничья оценивается в 5.20, а победа «Питтсбурга» — в 1.60.

Прогноз

«Детройту» от концовки регулярки уже ничего не нужно, поэтому он может катать матчи в свое удовольствие и не париться о результатах. Без турнирных задач «крылышки» с облегчением могут настрелять кучу голов даже сильным командам , как это было недавно во встречах с «Каролиной» и «Тампой».

Ставка

Команда Блашилла без нервов встретит «Питтсбург» и попробует потягаться с ним в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 2.12.