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    Получит ли «Питтсбург» реванш в замесе с «Бостоном»?

    «Питтсбург» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Бостон»
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    Брайан Бойл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2022 года
    Питтсбург
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    «Питтсбург»

    В 77 матчах регулярного первенства хоккеистам из Пенсильвании удалось выхватить 97 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» занимают третье место и опережают на 1 балл «Вашингтон».

    В начале апреля «Питтсбург» застрял в безвыигрышной среде, в которой варился в течение четырех игровых дней. Прервать эту серию «Пингвинз» удалось благодаря домашней встрече с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Бостон

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
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    После вырванной у «хищников» победы команда Майка Салливана дважды зарубилась с «Айлендерс». Выезд в Нью-Йорк оказался неудачным (4:5 Б), а вот возвращение в Пенсильванию «пингвины» встретили громко (6:3).

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    Забыв о стыковых играх с «Айлс», «Питтсбург» посетил «ТД Гарден», где встретился с «Бостоном». В очередном матче на чужой территории «Пингвинз» ждало разочарование (1:2).

    «Бостон»

    Бостонцы успели скатать в регулярке 76 поединков, в которых выбили себе 99 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бис» занимают четвертую позицию.

    В недавнем прошлом «Бостон», как и «Питтсбург», пережил не самый приятный период в чемпионате. С 10 по 15 апреля «медведи» успели трижды кряду остаться без набранных баллов.

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    • Неудачная серия «Брюинз» началась с выезда на матч с «Вашингтоном» (2:4), а два следующих поединка парни Брюса Кэссиди провалили дома, где их соперниками оказались «Сент-Луис» (2:4) и «Оттава» (2:3).

    Выбраться из безвыигрышной полосы «Бостону» помогла как раз заруба с «Питтсбургом» (2:1). Несколькими днями позже команда Кэссиди смогла вырвать победу у «Сент-Луиса» в «Энтерпрайзе» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить в этой игре на победу «Питтсбурга» букмекеры предлагают за 2.35, на ничью можно поставить за 3.92, а на победу «Бостона» — за 2.80.

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    Прогноз

    В их последней встрече «Питтсбург» проиграл и стал той командой, которая позволила «Бостону» прервать 3-матчевую серию поражений.

    Теперь на своей площадке «пингвины» будут рубиться за победу, чтобы получить реванш и еще важнее — затащить 2 балла и не позволить «Вашингтону» занять третье место в дивизионе.

    Ставка

    В домашней игре у команды Салливана будут вопросы, которые ей необходимо разрулить, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.35.

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    «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. Получит ли «Питтсбург» реванш в замесе с «Бостоном»?
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