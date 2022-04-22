В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 77 матчах регулярного первенства хоккеистам из Пенсильвании удалось выхватить 97 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» занимают третье место и опережают на 1 балл «Вашингтон».

В начале апреля «Питтсбург» застрял в безвыигрышной среде, в которой варился в течение четырех игровых дней. Прервать эту серию «Пингвинз» удалось благодаря домашней встрече с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

Коэффициенты матча Питтсбург — Бостон 1 2.30 X 3.95 2 2.75 Ставка

После вырванной у «хищников» победы команда Майка Салливана дважды зарубилась с «Айлендерс». Выезд в Нью-Йорк оказался неудачным (4:5 Б), а вот возвращение в Пенсильванию «пингвины» встретили громко (6:3).

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Забыв о стыковых играх с «Айлс», «Питтсбург» посетил «ТД Гарден», где встретился с «Бостоном». В очередном матче на чужой территории «Пингвинз» ждало разочарование (1:2).

«Бостон»

Бостонцы успели скатать в регулярке 76 поединков, в которых выбили себе 99 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бис» занимают четвертую позицию.

В недавнем прошлом «Бостон», как и «Питтсбург», пережил не самый приятный период в чемпионате. С 10 по 15 апреля «медведи» успели трижды кряду остаться без набранных баллов.

Неудачная серия «Брюинз» началась с выезда на матч с «Вашингтоном» (2:4), а два следующих поединка парни Брюса Кэссиди провалили дома, где их соперниками оказались «Сент-Луис» (2:4) и «Оттава» (2:3).

Выбраться из безвыигрышной полосы «Бостону» помогла как раз заруба с «Питтсбургом» (2:1). Несколькими днями позже команда Кэссиди смогла вырвать победу у «Сент-Луиса» в «Энтерпрайзе» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить в этой игре на победу «Питтсбурга» букмекеры предлагают за 2.35, на ничью можно поставить за 3.92, а на победу «Бостона» — за 2.80.

Прогноз

В их последней встрече «Питтсбург» проиграл и стал той командой, которая позволила «Бостону» прервать 3-матчевую серию поражений.

Теперь на своей площадке «пингвины» будут рубиться за победу, чтобы получить реванш и еще важнее — затащить 2 балла и не позволить «Вашингтону» занять третье место в дивизионе .

Ставка

В домашней игре у команды Салливана будут вопросы, которые ей необходимо разрулить, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.35.