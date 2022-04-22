«Питтсбург»
В 77 матчах регулярного первенства хоккеистам из Пенсильвании удалось выхватить 97 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» занимают третье место и опережают на 1 балл «Вашингтон».
В начале апреля «Питтсбург» застрял в безвыигрышной среде, в которой варился в течение четырех игровых дней. Прервать эту серию «Пингвинз» удалось благодаря домашней встрече с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).
Коэффициенты матча Питтсбург — Бостон
После вырванной у «хищников» победы команда Майка Салливана дважды зарубилась с «Айлендерс». Выезд в Нью-Йорк оказался неудачным (4:5 Б), а вот возвращение в Пенсильванию «пингвины» встретили громко (6:3).
Забыв о стыковых играх с «Айлс», «Питтсбург» посетил «ТД Гарден», где встретился с «Бостоном». В очередном матче на чужой территории «Пингвинз» ждало разочарование (1:2).
«Бостон»
Бостонцы успели скатать в регулярке 76 поединков, в которых выбили себе 99 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бис» занимают четвертую позицию.
В недавнем прошлом «Бостон», как и «Питтсбург», пережил не самый приятный период в чемпионате. С 10 по 15 апреля «медведи» успели трижды кряду остаться без набранных баллов.
Неудачная серия «Брюинз» началась с выезда на матч с «Вашингтоном» (2:4), а два следующих поединка парни Брюса Кэссиди провалили дома, где их соперниками оказались «Сент-Луис» (2:4) и «Оттава» (2:3).
Выбраться из безвыигрышной полосы «Бостону» помогла как раз заруба с «Питтсбургом» (2:1). Несколькими днями позже команда Кэссиди смогла вырвать победу у «Сент-Луиса» в «Энтерпрайзе» (3:2 ОТ).
Коэффициенты
Зарядить в этой игре на победу «Питтсбурга» букмекеры предлагают за 2.35, на ничью можно поставить за 3.92, а на победу «Бостона» — за 2.80.
Прогноз
В их последней встрече «Питтсбург» проиграл и стал той командой, которая позволила «Бостону» прервать 3-матчевую серию поражений.
Теперь на своей площадке «пингвины» будут рубиться за победу, чтобы получить реванш и еще важнее — затащить 2 балла и
Ставка
В домашней игре у команды Салливана будут вопросы, которые ей необходимо разрулить, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.35.