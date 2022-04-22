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    «Флорида» снова размажет «Детройт»?

    «Флорида» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 4.30) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Детройт»
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    Джо Торнтон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2022 года

    «Флорида»

    В 76 матчах регулярного чемпионата «пантеры» выхватили 116 очков. В таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона команда из Санрайза уверенно лидирует.

    В течение 11 поединков кряду «Флорида» уничтожает всех соперников, которые достаются ей в календаре НХЛ. Беспроигрышная серия «котов» стартовала с домашних матчей против «Монреаля» (7:4) и «Чикаго» (4:0).

    Коэффициенты матча Флорида — Детройт

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
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    Следом команда Эндрю Брюнетта оформила две победы в гостях. Ее соперниками на чужом льду оказались «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) и «Баффало» (5:3). Далее на «ФЛА Лайв Арене» от нападения «Пантерз» пострадали «Торонто» (7:6 ОТ) и снова «Баффало» (4:3).

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    После очередной зарубы с «Сейбрз» парни Брюнетта выбили еще пять побед. В этот период «Флорида» успела грохнуть «Нэшвилл» (4:1), «Анахайм» (3:2 ОТ), «Виннипег» (6:1), «Детройт» (6:1) и «Айлендерс» (3:2 ОТ).

    «Детройт»

    Мичиганский клуб поучаствовал в 77 матчах чемпионата, в ходе которых ему на счет залетели 70 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Ред Уингз» занимают пятое место.

    Ситуация для «Детройта» никак не изменилась. Команда по-прежнему чаще проигрывает. В шести последних встречах красно-белые четырежды уступили разным по силе соперником.

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    • Парочку турнирных потерь «крылышки» пережили на своей территории в играх с «Коламбусом» (4:5 ОТ) и «Оттавой» (1:4). А 15 апреля команда Джеффа Блашилла провела сенсационный выезд с «Каролиной» (3:0).

    Визит в «Мэдисон Сквер Гарден» спустя сутки после победы над «Харрикейнз» «Детройту» испортили «Рейнджерс» (0:4). В следующих встречах «Ред Уингз» уступили «Флориде» (1:6) и переиграли «Тампу-Бэй» (4:3).

    Коэффициенты

    Победа «Флориды» в этой встрече оценивается букмекерами в 1.34, на ничью они дают кэф 6.40, а на победу «Детройта» — 7.50.

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    Прогноз

    Даже после сенсационной победы над «Тампой-Бэй» «Детройт» выглядит явным аутсайдером на фоне мощной команды Брюнетта, которая продолжает обыгрывать всех подряд. На своем льду «Пантерз» сожрут ребят из Мичигана, грохнув их с крупным счетом.

    Ставка

    Публика «ФЛА Лайв Арены» насладится шикарной атакующей игрой хозяев. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит во всех периодах за 4.30.

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    «Флорида» — «Детройт»: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Флорида» снова размажет «Детройт»?
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