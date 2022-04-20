В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет на «UBS Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Нью-Йоркская банда из Элмонта провела в регулярке 75 поединков, в которых забрала себе 79 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на пятой позиции.

Последний домашний матч в чемпионате «Айлендерс» скатали 13 апреля. В тот день календарь НХЛ свел «островитян» с «Питтсбургом». На «UBS Арене» соперники устроили настоящий замес, в котором хозяева оказались сильнее (5:4 Б).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Флорида 1 3.20 X 4.60 2 1.93 Ставка

После выигранных у «Питтсбурга» буллитов ньюйоркцы провели 3-матчевую гостевую серию, потерпев в ней два поражения. Одну встречу парни Барри Троца скатали в Пенсильвании, где получили ответку от «пингвинов» (3:6).

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Спустя сутки «Айлендерс» отправились в Канаду. В «Белл Центре» они без нервов разобрались с «Монреалем» (3:0). А в последней игре команде Троца не удалось выстоять на территории «Торонто» (2:4).

«Флорида»

Коллектив из Санрайза в 75 поединках забрал себе 114 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он уверенно закрепился на первой позиции.

В течение десяти матчей кряду лучшая команда Западной конференции никому не проигрывает. Мощнейшая серия «котов» стартовала на «ФЛА Лайв Арене», где они прихлопнули «Монреаль» (7:4) и «Чикаго» (4:0).

Не менее удачно команда Эндрю Брюнетта сгоняла в гости к «Нью-Джерси», обыграв его в овертайме (7:6 ОТ). А еще в одном матче на чужом льду «Пантерз» взяли верх над «Баффало» (5:3).

В остальных поединках серии «Флорида» переиграла «Торонто» (7:6 ОТ), еще раз поставила на место «Баффало» (4:3), прибила «Нэшвилл» (4:1), «Анахайм» (3:2 ОТ), «Виннипег» (6:1) и «Детройт» (6:1).

Коэффициенты

На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.16, поставить на ничью можно за 4.68, а на победу «Флориды» — за 1.97.

Прогноз

Беспроигрышная серия «Пантерз» доросла до десяти матчей. При этом в паре последних поединков они забросили суммарно 12 шайб . С крутейшей атакой «коты» едут в Нью-Йорк, где закинут солидное количество голов и потерявшим всякую мотивацию «Айлендерс».

Ставка

С проблемной защитой ребятам Барри Троца будет нереально сдержать нападающих гостевой команды. Наши прогноз и ставка — «Флорида» забьет во всех периодах за 2.86.