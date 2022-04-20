ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Флорида» снова покажет хорошую атаку в игре с «Айлендерс»?

    «Айлендерс» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.86) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Дюклер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет на «UBS Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2022 года

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская банда из Элмонта провела в регулярке 75 поединков, в которых забрала себе 79 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на пятой позиции.

    Последний домашний матч в чемпионате «Айлендерс» скатали 13 апреля. В тот день календарь НХЛ свел «островитян» с «Питтсбургом». На «UBS Арене» соперники устроили настоящий замес, в котором хозяева оказались сильнее (5:4 Б).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Флорида

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.93
  • Ставка
    •

    После выигранных у «Питтсбурга» буллитов ньюйоркцы провели 3-матчевую гостевую серию, потерпев в ней два поражения. Одну встречу парни Барри Троца скатали в Пенсильвании, где получили ответку от «пингвинов» (3:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Спустя сутки «Айлендерс» отправились в Канаду. В «Белл Центре» они без нервов разобрались с «Монреалем» (3:0). А в последней игре команде Троца не удалось выстоять на территории «Торонто» (2:4).

    «Флорида»

    Коллектив из Санрайза в 75 поединках забрал себе 114 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он уверенно закрепился на первой позиции.

    В течение десяти матчей кряду лучшая команда Западной конференции никому не проигрывает. Мощнейшая серия «котов» стартовала на «ФЛА Лайв Арене», где они прихлопнули «Монреаль» (7:4) и «Чикаго» (4:0).

  • НХЛ. «Миннесота» одолела «Сан-Хосе», «Сент-Луис» разгромил «Нэшвилл»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 апреля
  • Сегодня

    • Не менее удачно команда Эндрю Брюнетта сгоняла в гости к «Нью-Джерси», обыграв его в овертайме (7:6 ОТ). А еще в одном матче на чужом льду «Пантерз» взяли верх над «Баффало» (5:3).

    В остальных поединках серии «Флорида» переиграла «Торонто» (7:6 ОТ), еще раз поставила на место «Баффало» (4:3), прибила «Нэшвилл» (4:1), «Анахайм» (3:2 ОТ), «Виннипег» (6:1) и «Детройт» (6:1).

    Коэффициенты

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.16, поставить на ничью можно за 4.68, а на победу «Флориды» — за 1.97.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Беспроигрышная серия «Пантерз» доросла до десяти матчей. При этом в паре последних поединков они забросили суммарно 12 шайб. С крутейшей атакой «коты» едут в Нью-Йорк, где закинут солидное количество голов и потерявшим всякую мотивацию «Айлендерс».

    Ставка

    С проблемной защитой ребятам Барри Троца будет нереально сдержать нападающих гостевой команды. Наши прогноз и ставка — «Флорида» забьет во всех периодах за 2.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Галатасарай — Йени Малатьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Вегас — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айлендерс» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Флорида» снова покажет хорошую атаку в игре с «Айлендерс»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры