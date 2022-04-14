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    Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?

    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Александр Волков
    В седьмом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 14 Апреля 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    СКА

    Заруба с ЦСКА в «Ледовом» стартовала для хозяев с поражения (1:3). Этот матч запомнился низкой реализацией питерцев (3.45%), которую они проапгрейдили во второй игре — 2:1.

    Выезд в Москву превратился для хоккеистов СКА в унижение во встрече 6 апреля, когда гости проспали камбэк ЦСКА — 2:6. Однако в следующем матче на чужом льду питерцы были сильнее — 3:2.

    Коэффициенты матча СКА — ЦСКА

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
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    Затащить победу с минимальным перевесом команде Ротенберга удалось и в пятой игре — 3:2, в которой она нанесла 24 броска в створ и показала солидную реализацию — 12.5%. В шестом поединке СКА уступил — 1:3.

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    В четвертьфинале конференции хоккеисты из Санкт-Петербурга оформили четыре подряд победы над «Динамо» Минск — 4:0, а на стадии 1/2 — скатали пять матчей со «Спартаком» — 4:1.

    ЦСКА

    В дебютной встрече противостояния ЦСКА оформил победу — 3:1 благодаря качеству бросков, а не количеству. Из 23 ударов в створ в ворот залетело 13.04% моментов. Во втором поединке москвичи были не так точны (6.25%) и сильны в обороне — 1:2.

    В стартовой игре в столице ЦСКА камбэкнулся с 0:2, забросив 6 шайб в третьем периоде — 6:2. В этом матче точность красно-синих была шикарной — 18.75%. Зато во встрече 8 апреля хозяева позволили питерцам восстановить равенство в серии — 2:3.

    На край пропасти ЦСКА ступил 10 числа, потерпев поражение в «Ледовом» (2:3), однако дома команда Сергея Федорова взяла верх — 3:1. В игре, в которой у столичных не было права на ошибку, они нанесли 32 броска в створ, 9.38% из них зашли в раму.

    На стадии 1/4 финала Запада ЦСКА провел четыре подряд поединка с «Локомотивом» — 4:0. В четыре матча парни Сергея Федорова уложились и в противостоянии с «Динамо» Москва.

    Коэффициенты

    Победа СКА в заключительной игре серии оценивается в 2.61, поставить на ничью букмекеры дают возможность за 3.85, а на победу ЦСКА — за 2.41.

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    Прогноз

    На своем льду московскому клубу удалось вытащить серию в очередном непростом замесе. По словам Федорова, его команда «проделала определенную работу», что и привело к успеху.

    Скорее всего, красно-синие снова прокачают свои показатели перед финальной встречей и выдадут очередной мощный поединок, который обеспечит им победу на Западе.

    Ставка

    Цена серьезной ошибки в этом матче означает вылет, поэтому соперники будут максимально четко действовать в защите. При этом есть ощущение, что именно гости тактически переиграют коллектив Ротенберга. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.10.

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