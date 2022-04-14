В седьмом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Заруба с ЦСКА в «Ледовом» стартовала для хозяев с поражения (1:3). Этот матч запомнился низкой реализацией питерцев (3.45%), которую они проапгрейдили во второй игре — 2:1.

Выезд в Москву превратился для хоккеистов СКА в унижение во встрече 6 апреля, когда гости проспали камбэк ЦСКА — 2:6. Однако в следующем матче на чужом льду питерцы были сильнее — 3:2.

Коэффициенты матча СКА — ЦСКА 1 2.60 X 4.00 2 2.40 Ставка

Затащить победу с минимальным перевесом команде Ротенберга удалось и в пятой игре — 3:2, в которой она нанесла 24 броска в створ и показала солидную реализацию — 12.5%. В шестом поединке СКА уступил — 1:3.

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В четвертьфинале конференции хоккеисты из Санкт-Петербурга оформили четыре подряд победы над «Динамо» Минск — 4:0, а на стадии 1/2 — скатали пять матчей со «Спартаком» — 4:1.

ЦСКА

В дебютной встрече противостояния ЦСКА оформил победу — 3:1 благодаря качеству бросков, а не количеству. Из 23 ударов в створ в ворот залетело 13.04% моментов. Во втором поединке москвичи были не так точны (6.25%) и сильны в обороне — 1:2.

В стартовой игре в столице ЦСКА камбэкнулся с 0:2, забросив 6 шайб в третьем периоде — 6:2. В этом матче точность красно-синих была шикарной — 18.75%. Зато во встрече 8 апреля хозяева позволили питерцам восстановить равенство в серии — 2:3.

На край пропасти ЦСКА ступил 10 числа, потерпев поражение в «Ледовом» (2:3), однако дома команда Сергея Федорова взяла верх — 3:1. В игре, в которой у столичных не было права на ошибку, они нанесли 32 броска в створ, 9.38% из них зашли в раму.

На стадии 1/4 финала Запада ЦСКА провел четыре подряд поединка с «Локомотивом» — 4:0. В четыре матча парни Сергея Федорова уложились и в противостоянии с «Динамо» Москва.

Коэффициенты

Победа СКА в заключительной игре серии оценивается в 2.61, поставить на ничью букмекеры дают возможность за 3.85, а на победу ЦСКА — за 2.41.

Прогноз

На своем льду московскому клубу удалось вытащить серию в очередном непростом замесе. По словам Федорова, его команда «проделала определенную работу», что и привело к успеху.

Скорее всего, красно-синие снова прокачают свои показатели перед финальной встречей и выдадут очередной мощный поединок, который обеспечит им победу на Западе.

Ставка

Цена серьезной ошибки в этом матче означает вылет, поэтому соперники будут максимально четко действовать в защите. При этом есть ощущение, что именно гости тактически переиграют коллектив Ротенберга. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.10.