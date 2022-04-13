В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Вашингтонская команда провела в чемпионате 72 встречи, в которых взяла 90 очков. В таблице Столичного дивизиона она замыкает топ-4 и обходит пятых «Айлендерс» на 15 баллов.

В период с 29 марта по 4 апреля «Вашингтон» скатал две игры на своем льду и провалил каждую. Оба раза «Кэпиталз» уступили с разницей в 4+ шайбы и попросили суммарно 11 голов.

Коэффициенты матча Вашингтон — Филадельфия 1 1.70 X 4.60 2 4.10 Ставка

Первым соперником «Кэпс» на их территории оказалась «Каролина» (1:6). Во второй встрече команда Питера Лавиолетта была унижена «Миннесотой» (1:5). Но после замеса с «дикарями» столичные хоккеисты никому не уступали.

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Прервать цепочку поражений «Вашингтону» удалось в домашней игре с «Тампой-Бэй» (4:3). Затем в Пенсильвании была победа над «Питтсбургом» (6:3), а на родине Белого дома — над «Бостоном» (4:2).

«Филадельфия»

Филадельфийцы также приняли участие в 72 играх регулярки, после которых на их счету оказалось всего 57 очков. В Столичном дивизионе оранжевые находятся на седьмом месте.

С 26 марта по 3 апреля «Филадельфия» пережила четыре поражения кряду, позволив соперникам забросить в свои ворота по 4 шайбы. Уступили «летчики» «Колорадо» (3:6), «Нэшвиллу» (4:5), «Миннесоте» (1:4) и «Торонто» (3:6).

Прервать серию провальных поединков команде Майка Йео посчастливилось в «Мэдисон Сквер Гарден», где она перебила «Рейнджерс» по буллитам (4:3 Б).

Позже «Филадельфия» дважды встретилась с «Коламбусом», которому проиграла дома (2:4) и напихала полную сетку в гостях (4:1). В последнем матче «Флайерз» отдали очки «Анахайму» (3:5).

Коэффициенты

Поставить в предстоящем матче на «Вашингтон» букмекеры предлагают с кэфом 1.78, намного жирнее можно поймать победу «Филадельфии» — 3.96. Ничья оценивается в 5.00.

Прогноз

В трех последних матчах «Кэпиталз» победили с общим тоталом 6+ голов . Учитывая, что им по-прежнему нужно тащить очки, они в очередной раз зарубятся в результативный хоккей с «Филадельфией», пропустившей в шести играх из десяти предыдущих минимум 4 шайбы.

Ставка

Конечно, на чужом льду «Флайерз» будут огрызаться, однако матч они в итоге провалят, а парни Лавиолетта оформят крупную победу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.97.