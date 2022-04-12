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    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
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    Александр Попов
    В шестом матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    В начале серии финала Запада московскую команду ждал 2-матчевый выезд в Питер, где гости сперва оформили победу — 3:1, а затем позволили СКА сравнять счет в серии, отдав встречу с минимальной разницей— 1:2.

    В первом поединке на своей территории ЦСКА закамбэчил после 0:2, забросив соперникам 6 голов в третьем периоде — 6:2. Два следующих матча завершились для красно-синих поражениями с одинаковым счетом — 2:3.

    В первом плей-офф раунде команда Сергея Федорова легко разделалась с «Локомотивом» — 4:0. Никаких проблем ЦСКА не испытал и в рамках столичного дерби с «Динамо» в 1/2 финала — 4:0.

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    В регулярном чемпионате московский клуб провел 47 матчей, в которых ему на счет прилетело 63 очка. В таблице Западной конференции красно-синие финишировали третьими.

    СКА

    Нормально открыть серию дома СКА не удалось, команда проиграла — 1:3, показав неприлично низкую реализацию (3.45%). Во второй встрече в «Ледовом» хозяева затащили волевую победу (2:1), немного прокачав реализацию (5.26%).

    В первом матче в Москве СКА позволил сопернику себя унизить — 2:6. В этой игре коллектив Ротенберга забил 8% своих моментов, а в обороне отыграл средне, отразив 83.87% угроз со стороны ЦСКА.

    Зато в двух следующих матчах питерцы не позволили себе подобного. В столице была победа минимальным преимуществом — 3:2 и хорошей реализацией (13.04%), а в «Ледовом» — камбэк и такой же результат — 3:2.

    В 1/4 финала Запада СКА вынес «Динамо» Минск — 4:0. В полуфинале подопечные Романа Ротенберга провели 5 встреч со «Спартаком» — 4:1. В регулярке питерцы оказались первыми в конференции с 68 очками в 48 играх.

    Коэффициенты

    Победа ЦСКА в шестом матче серии оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу СКА — 3.80.

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    Прогноз

    Упустив возможность выйти вперед перед возвращением домой, ЦСКА вынужден спасать судьбу финала, поэтому атака москвичей собирается вытаскивать команду из этой ситуации.

    В то же время коллектив Ротенберга хотел бы зарубить тяжелое противостояние на территории соперников. Сам он также не планирует закрываться у своих ворот и смотреть на ЦСКА.

    Ставка

    Матч, который может стать последним на этой стадии, соперники проведут ярко. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.07.

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